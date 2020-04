Pierwsze warsztaty Design Thinking bez wychodzenia z domu

Google wraz z Polskim Funduszem Rozwoju po raz kolejny prezentuje jak, wykorzystując metodę Design Thinking, rozwinąć umiejętności kreatywnego myślenia oraz tworzyć nowatorskie usługi i produkty.

Tegoroczna edycja programu Projektantów Innowacji PFR ze względów bezpieczeństwa w obliczu COVID-19, przeniesiona została do sieci. Oprawą wirtualnego warsztatu oraz nagłośnieniem inicjatywy zajęła się agencja 180heartbeats + JUNG v MATT. Projektanci Innowacji PFR, to inicjatywa, która w tym roku po raz pierwszy odbędzie się całkowicie online, zgodnie z przesłaniem #zostańwdomu. Specjalnym tematem przewodnim tegorocznych warsztatów będzie znalezienie pomysłów i rozwiązań na wyzwania spowodowane przez COVID-19.

Zaproszenie na wydarzenie skierowano do osób reprezentujących konkretne umiejętności: biznesowe, inżynierskie, humanistyczne, artystyczne oraz naukowo-medyczne. Wykorzystując powyższe kwalifikacje oraz łącząc je z nowoczesnymi technologiami i siłą kreatywności, uczestnicy warsztatów wspólnie poszukiwać będą odpowiedzi na pytanie jak można by pomóc osobom najbardziej odczuwającym skutki pandemii - lekarzom, pielęgniarkom, nauczycielom, przedsiębiorcom i innym.

Warsztaty Projektanci Innowacji PFR to także możliwość poszerzenia swoich sieci kontaktów. Akcja udowadnia, że dzięki takim inicjatywom możliwości rozwoju stają się jeszcze łatwiej dostępne. Domowa izolacja nie jest przeszkodą, a pozyskany wolny czas jest dobrą okazją do rozwinięcia umiejętności. Dodatkowo, ten sposób prowadzenia warsztatów ułatwia zdobywanie wiedzy i poszerzanie horyzontów także tym, dla których, ze względu na trudności z przemieszczaniem się, dotychczas było to niemożliwe.

Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli szansę poznać i wzajemnie inspirować ludzi o różnorodnych kompetencjach. Trzy podstawowe wartości, jakie uczestnik wyniesie po spotkaniu to: empatia, brainstorming i zdolności tworzenia prototypów.

Wyzwaniem akcji było jak najwierniejsze oddanie klimatu stacjonarnego warsztatu. Stroną wykonawczą zajęła się agencja eventowa EMLAB. Agencja 180heartbeats + JUNG v MATT przygotowała oprawę wizualną warsztatów Projektanci Innowacji PFR, organizowanych w ramach programu Grow with Google. Wśród stworzonych materiałów znalazły się m.in. formaty autorskich animacji do kanałów social media marek. Zespół zajął się również komunikacją inicjatywy. Jest to kolejny projekt stworzony przez agencję, podczas blisko 10-letniej współpracy z Google Polska, a także kolejna inicjatywa 180 w obliczu pandemii.

Więcej informacji oraz formularze zapisu dostępne są na stronie : https://events.withgoogle.com/projektanci-innowacji.

Agencja odpowiada także za powstanie pierwszej charytatywnej wytwórni muzycznej Rak’n’roll Records. 180heartbeats jest jedną z najczęściej nagradzanych agencji interaktywnych w Polsce. W ciągu 12 lat zdobyła ponad 280 nagród i wyróżnień na polskich i międzynarodowych festiwalach (m.in. Cannes Lions, Clio Awards, New York Festivals, D&AD, Epica, Golden Drum, ADC*E, EFFIE, KTR). W kwietniu 2012 roku agencja 180heartbeats połączyła siły z JUNG v MATT. Efektem współpracy jest poszerzenie kompetencji zespołu oraz współpraca nad międzynarodowymi projektami.

Agencja specjalizuje się w świadczeniu usług z zakresu strategii, kreacji, designu, social mediów, analityki, technologii, a także eventów, w których dba o twórcze wykorzystywanie interakcji pomiędzy światami online i offline.

