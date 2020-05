Wejście na plażę? Tylko na moment i bez ręcznika!

Władze Ericeiry, jednego z najpopularniejszych kurortów turystycznych Portugalii, otworzyły w poniedziałek plaże. Wstęp na nie możliwy jest z limitami czasowymi oraz bez ręcznika plażowego.

Jak poinformował Helder Sousa z władz miejskich Ericeiry, ograniczania w wejściu na plaże wynikają z wciąż dużego ryzyka zachorowań na Covid-19.

„W związku z tym, że notujemy bardzo duże zainteresowanie odpoczynkiem na tutejszych plażach, postanowiliśmy uregulować korzystanie z tych przestrzeni, aby uniknąć tłoku i zamieszania” - wyjaśnił w rozmowie z agencją Lusa portugalski samorządowiec.

Od poniedziałku wstęp na plaże portugalskiego kurortu położonego ponad 30 km na północ od Lizbony mają tylko ci, którzy aktywnie spędzają czas na plaży. Każda z osób uprawiających sport może tylko raz w ciągu dnia skorzystać z plażowania.

„Osoby wędkujące na plaży mogą być na niej do 120 minut, surferzy do 90 minut, zaś spacerowicze do maksymalnie godziny” - wyjaśnił Sousa.

Przedstawiciel władz samorządowych Ericeiry dodał, że na wszystkich plażach tej portugalskiej gminy istnieje zakaz rozkładania na piasku ręczników. Konieczny jest też co najmniej dwumetrowy dystans pomiędzy plażowiczami.

Do poniedziałkowego wieczora w rejonie Ericeiry zanotowano łącznie 99 przypadków zakażenia SARS-CoV-2, w efekcie którego zmarło dziewięć osób. 35 mieszkańców tego turystycznego zakątka Portugalii wciąż uznawanych jest za chorych na Covid-19.

