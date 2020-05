64 mln zł dla strażaków na zakup nowych wozów

Strażacy otrzymają 64 mln zł na zakup 28 specjalistycznych wozów – zakłada aneks do umowy podpisany przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych i PSP. Nowe pojazdy mają trafić do straży w przyszłym roku

Podpisana umowa między przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) a Państwową Strażą Pożarną rozszerza projekt, który ma usprawnić system ratownictwa finansowany ze środków UE - wyjaśnił wiceminister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. Dotychczasowa wartość tego projektu to blisko 330 mln zł, z czego 277 mln zł to środki z UE.

W ramach całego projektu do PSP trafi ponad 200 sztuk sprzętu, w tym kilkadziesiąt nowoczesnych wozów pożarniczych.

Zastępca komendanta głównego PSP st. bryg. Krzysztof Hejduk poinformował, że w ramach podpisanego aneksu do strażaków trafi 20 samochodów Pgaz i osiem wozów do dekontaminacji, czyli usuwania szkodliwych czynników, jakimi są np. wirusy.

Nowe wozy mają trafić do straży w przyszłym roku - zapowiedziała p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych Joanna Lech.

Komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski podkreślił, że szczególnie w dobie koronawirusa bezpieczeństwo ludzi jest na pierwszym miejscu. Jest to również - jak mówił - priorytetem Unii Europejskiej, która finansowo wspiera takie projekty. Jego zdaniem, pomoc dla strażaków jest szczególnie istotna, ponieważ często są oni pierwsi na miejscu zdarzenia i od ich skuteczności, więc również sprzętu, którego używają, zależy ludzkie życie.

Samochody do dekontaminacji będą służyły do usuwania szkodliwych substancji nie tylko ze sprzętu oraz budynków, ale też z samych ratowników i osób poszkodowanych. Dekontaminację mają przechodzić również wszyscy uczestnicy akcji ratowniczych, a osoby poszkodowane - jeszcze przed ich transportem do szpitali.

Natomiast wozy typu Pgaz umożliwią przewożenie sprzętu do ochrony dróg oddechowych oraz masek i butli zapasowych. Mogą być one również wykorzystywane jako mobilne bazy sprzętu ochrony indywidualnej ratowników pracujących w strefach skażenia.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podkreślił, że nowy sprzęt otrzyma też Inspekcja Transportu Drogowego. Będzie to - jak mówił - 30 nowoczesnych samochodów do kontrolowania wjeżdżających na terytorium Polski ciężarówek.

