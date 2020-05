Włochy otwierają granice. "Dane są pocieszające"

Premier Włoch Giuseppe Conte oświadczył w sobotę, że dane na temat przebiegu epidemii koronawirusa są „pocieszające”. Mówił, że można wznowić działalność wielu branż „z ufnością i poczuciem odpowiedzialności”. Potwierdził otwarcie granic regionów i Włoch 3 czerwca.

Wprowadzone kroki w pierwszej fazie przyniosły oczekiwane rezultaty, a zatem można ruszyć z miejsca - oznajmił szef rządu podczas konferencji prasowej w Rzymie, pierwszej od dawna z udziałem dziennikarzy, a nie podczas połączeń online. Stoimy wobec wkalkulowanego ryzyka. Jeśli krzywa zakażeń wzrośnie, możliwe będą nowe restrykcje- zaznaczył Conte.

„Nie możemy czekać na szczepionkę”, „nie możemy się zatrzymywać, musimy biec” - dodał premier, odnosząc się do potrzeby odmrożenia gospodarki i biznesu oraz rozwiązywania kryzysu wielu branż na tle pandemii. Rządowy dekret w tej sprawie podpisał w sobotę prezydent Sergio Mattarella.

Conte potwierdził zawarte w nim postanowienia. Od poniedziałku otwarte będą pozostałe sklepy, salony fryzjerskie i piękności, restauracje, bary, lodziarnie, cukiernie, puby, plaże. Konieczne są maseczki i zachowanie dystansu społecznego. „Ma to fundamentalne znaczenie” - przypomniał.

Wznowione zostaną msze z udziałem wiernych, treningi sportowe, również klubów piłkarskiej Serie A.

Dozwolone będą spotkania z przyjaciółmi i podróże po swoim regionie. Zniesiony będzie obowiązek noszenia autocertyfikatów z deklaracją celu i trasy przemieszczania się. Będą one konieczne jedynie przy podróżach między regionami do 3 czerwca; na razie są one możliwe tylko z ważnych, uzasadnionych powodów. 3 czerwca również otwarte zostaną granice Włoch.

Szef rządu ogłosił, że 25 maja mogą zostać otwarte sale gimnastyczne, baseny i ośrodki sportowe, a 15 czerwca - kina i teatry oraz centra zabaw dla dzieci.

Conte zastrzegł zarazem, że władze poszczególnych regionów mogą modyfikować te normy. „Wszędzie potrzebna jest ostrożność, zwłaszcza w Lombardii, gdzie jest strefa średniego ryzyka” zakażenia - wyjaśnił. Zaapelował do mieszkańców tego regionu, by byli „ostrożni i odpowiedzialni”.

Premier przypomniał, że kilka dni wcześniej rząd ogłosił wyasygnowanie 55 mld euro na wsparcie rodzin, pracowników, firm, różnych sektorów biznesu oraz gospodarki.

Czytaj też: Nowy Jork: Mieszkańcy opuszczają miasto przez koronawirusa

PAP/KG