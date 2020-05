KGHM pomaga górnikom w kopalniach węgla

Ponad 6 tys. litrów płynu dezynfekującego Nitrosept trafi do 12 kopalń na Śląsku. KGHM Polska Miedź S.A. włącza się w pomoc górnikom. Specjalny transport z płynem biobójczym zasili zapasy w kopalniach węgla JSW, Węglokoksu i PGG. Do szpitala w Jastrzębiu Zdroju trafi też respirator przekazany przez Fundację KGHM.

Pomoc dla Śląska jest dla nas oczywistym działaniem. Dzielimy się tym, co mamy i co na Górnym Śląsku jest teraz bardzo potrzebne. Środki biobójcze pomagają zmniejszyć rozprzestrzenianie zakażeń, a na tym nam wszystkim zależy teraz najbardziej. Dbamy także o wyposażenie szpitali, kluczowych w dotkniętym wieloma zachorowaniami w regionie. W każdym przypadku zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa to priorytet – powiedział Marcin Chludziński, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.