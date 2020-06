Zamykają Spotify w Polsce

Szwedzki koncern streamingowy Spotify zdecydował się zlikwidować swoją polską spółkę. W 2019 roku spółka zanotowała wzrost przychodów o 8,8 proc. do 2,32 mln zł (w całości pochodziły one od szwedzkiego Spotify) oraz zysku netto ze 102,4 do 122,6 tys. zł - wynika z analizy portalu Wirtualnemedia.pl na podstawie sprawozdań złożonych w KRS

Jak podają WirtualneMedia.pl, w sprawozdaniu Spotify Poland złożonym w KRS nie podano przyczyn rozwiązania spółki. Decyzję podjął szwedzki Spotify, jej jedyny udziałowiec, 30 kwietnia, jednocześnie zaczęło się postępowanie likwidacyjne. Z zarządu Spotify Poland zostali odwołani Peter Grandelius i Paul Vogel, obaj pełnili te funkcje od połowy ub.r. Spółka Spotify Poland została zarejestrowana w styczniu 2012 roku. Na koniec ub.r. miała na rachunku bankowym 394,3 tys. zł, wobec 203,1 tys. zł rok wcześniej. Wartość jej kapitałów w ciągu roku się nie zmieniła: kapitał podstawowy wynosił 1 mln zł, kapitał zapasowy - 2 mln zł, a kapitał rezerwowy - 152,9 tys. zł. Wszystkie wpływy Spotify Poland od szwedzkiego Spotify W ub.r. Spotify Poland zanotowała 2,32 mln zł, co wobec 2,13 mln zł rok wcześniej oznacza wzrost o 8,8 proc. Wpływy firmy w ub.r. w całości pochodziły od szwedzkiej spółki Spotify, podczas gry rok wcześniej było to 876,1 tys. zł. Koszty zakupów od tej spółki zmalały rok do roku z 323,5 do 46,2 tys. zł, należności od niej - z 903,4 do 230,1 tys. zł, a zobowiązania wobec niej - ze 153,6 do 47,5 tys. zł.

Na platformie Spotify reklamy są emitowane użytkownikom korzystającym z niej za darmo. Spotify Poland zajmowało się przede wszystkim sprzedażą usług reklamowych. Jednak, jak użytkownicy zauważali, reklam, poza autopromocją, na Spotify praktycznie nie było.

Mimo to, koszty operacyjne spółki zwiększyły się o 8 proc. do 2,19 mln zł. Ponad połowę stanowiły wydatki na usługi obce, które zmalały z 1,19 do 1,11 mln zł. Z tej puli większość przeznaczono na marketing i PR (wzrost rok do roku z 734,8 do 932,2 tys. zł), nakłady na wynajem zwiększyły się z 84,6 do 87,6 tys. zł, a na konsulting - z 8,7 do 27,3 tys. zł. Nakłady na wynagrodzenia zmalały z 646 do 537,4 tys. zł, a na ubezpieczenie i inne świadczenia pracownicze - z 74,2 do 56,5 tys. zł. W firmie w ub.r. pracowały przeciętnie dwie osoby. Z kolei pozostałe koszty rodzajowe poszły w górę ze 101,1 do 486,7 tys. zł. W konsekwencji zysk sprzedażowy i operacyjny Spotify Poland zwiększył się ze 102,4 do 128,7 tys. zł, zysk brutto - ze 102,4 do 123,5 tys. zł, a zysk netto - ze 102,4 do 122,6 tys. zł. Zeszłoroczny zysk przeznaczono na kapitał rezerwowy spółki.

Czytaj więcej na: WirtualneMedia.pl

