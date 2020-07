Start Dobrego Startu: To już trzecia edycja

Rusza trzecia edycja programu „Dobry start” – od środy drogą online można składać wnioski o tzw. wyprawkę szkolną w wysokości 300 zł. „Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września” – przypomina minister rodziny Marlena Maląg.

Szefowa MRPiPS oceniła, że ostatnie 5 lat to czas budowania bezpiecznej i solidarnej polityki społecznej – „czas budowania Polski Plus”. „Dzięki naszym działaniom – rządu Zjednoczonej Prawicy i prezydenta Andrzeja Dudy – wydatki z budżetu państwa na rzecz rodzin wzrosły do poziomu 4 proc. PKB w 2020 r. W 2015 r. środki na wsparcie rodzin stanowiły 1,78 proc. PKB. To najlepiej pokazuje kierunek, w jakim zmierzamy” – podkreśliła Maląg.

Zwróciła uwagę, że polityka rodzinna to przede wszystkim program „Rodzina 500 plus”. Poinformowała, że od początku funkcjonowania programu przekazano 114 mld zł wsparcia dla rodzin z 6,5 mln dzieci. Minister zaznaczyła, że środki te gwarantują rodzinom poczucie bezpieczeństwa finansowego, które jest szczególnie ważne teraz, w czasie pandemii.

„Ale to nie wszystko. Ważnym elementem polityki rodzinnej jest też program +Dobry start+, czyli 300 zł na wyprawkę szkolną dla każdego uczącego się dziecka. 5 lat temu nikomu się to nawet nie śniło” – stwierdziła Maląg.

Przypomniała, że rusza właśnie trzecia edycja programu „Dobry start”. „Od 1 lipca można składać wnioski o świadczenie drogą elektroniczną. Można to zrobić za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portalu Empatia oraz za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To prosta, szybka i bezpieczna opcja” – podkreśliła szefowa MRPiPS.

Zachęciła do składania wniosków jak najszybciej. „Dzięki temu pieniądze szybciej trafią na konta i pozwolą na swobodne zakupy. W tegorocznej edycji mamy zabezpieczone w budżecie państwa 1,42 mld zł na realizację programu. Ci, którzy z różnych przyczyn wolą złożyć wniosek drogą tradycyjna, będą mogli to zrobić od 1 sierpnia” – dodała minister rodziny.

Zaznaczyła jednocześnie, że złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września.

„Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach, czyli we wrześniu, październiku lub listopadzie, wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku” – wskazała Maląg.

