Miliony na wyprawki! Znamy dane ZUS

Ponad 1,3 mld zł na wyprawki szkolne trafiło do rodziców z programu „Dobry start”. Na Podkarpaciu wypłacono ponad 73 mln zł dla 167 tys. dzieci.

Jak przypomniał Wojciech Dyląg, rzecznik ZUS na Podkarpaciu, wyprawka w wysokości 300 zł przysługuje na zakup podręczników i przyborów szkolnych raz w roku, na każde uczące się dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat. Nabór wniosków rozpoczął się 1 lipca i potrwa do 30 listopada.

W całym kraju wyprawkę wypłacono dotychczas dla ok. 4,5 mln dzieci. Liczba wniosków złożonych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na Podkarpaciu przekroczyła 167 tys., a łączna kwota to ponad 73 mln zł.

Na Podkarpaciu najwięcej pieniędzy wypłacono w Rzeszowie – ponad 7 mln 181 tys. zł. W stolicy województwa złożono do tej pory 17 104 wnioski.

Decyzje i zawiadomienia są przekazywane elektronicznie. Informacje na temat wniosku i jego obsługi można znaleźć na PUE ZUS lub w aplikacji mZUS.

