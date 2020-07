Wracają motorsportowe emocje. Rusza Drift Open w Kielcach

W dniach 3-4 lipca odbędzie się runda Drift Open na Torze Kielce! Pierwotnie miały być to trzecie zawody w sezonie 2020. Kalendarz zmienił się w związku z pandemią koronawirusa

Tor ten powstał w latach 1976-1977 z inicjatywy Włodzimierza Wójcikiewicza – prezesa Automobilklubu Kieleckiego, przy współpracy z Polskim Związkiem Motorowym oraz zakładów z regionu świętokrzyskiego, tor został zaprojektowany przez Józefa Marcinkowskiego. Oficjalne otwarcie pierwszego w Polsce toru samochodowo-motocyklowego miało miejsce 26 czerwca 1977 roku. Tor składa się z tzw. „dużej pętli” o długości 4160 m., „małej pętli” o długości 1140 m. i 880-metrowego toru kartingowego. Na uwagę zasługuje fakt, że na tym torze podczas zawodów driftingowych zawodnicy mają bardzo dużą prędkość wejścia w pierwszy łuk, a więc znów będzie bardzo widowiskowo - opisują organizatorzy.

Zaraz wyjeżdżamy na pierwszą rundę Driftingową w tym roku - Drift Open w Kielcach! Jedziemy naszym najsłabszym autem (ok. 500km, wolnossące 6.2 V8, skrzynia tremec, dyfer od Nissana, zawieszenie Yellow Speed Europe, opony Falken Tyres, dobre chłodzenie m.in olej PETRONAS) ale jednocześnie bardzo dopracowanym jeżeli chodzi o trakcję. Jak myślicie? Da radę vs o wiele mocniejsze auta? Poteoretyzujmy trochę a potem zobaczymy w praktyce. To będzie ciekawe doświadczenie - pisze Karolina Pilarczyk w mediach społecznościowych. Pierwsza w Polsce kobieta, która jest profesjonalnym kierowcą driftingowym. Jedna z uczestniczek Drift Open w Kielcach.