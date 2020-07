Dostawa do domu? Zamiast jednej paczki, paczkomat pod drzwiami

Mieszkańcy jednej z posesji w Legnickim Polu pojechali do miasta na zakupy. Gdy wrócili do domu - przecierali oczy ze zdumienia. Zamiast wejścia na swoją posesję ujrzeli bowiem… sporych rozmiarów paczkomat.

Mieszkaniec Legnickiego Pola wyjechał na zakupy, a po powrocie do domu… myślał, że pomylił adresy. Adres się jednak zgadzał. Podczas nieobecności przed wejściem na posesję w ciągu godziny pojawił… się paczkomat. Taką modernizacją zaskoczeni są niemal wszyscy mieszkańcy nieruchomości. Tym bardziej, że - jak twierdzą - nikt nie konsultował z nimi takiej inwestycji:

-Myśmy pojechali do Legnicy, przyjeżdżamy, a tu… stoi paczkomat. Zasłonięte jest wejście. No nie widać z daleka, nie? Jeżeli ktoś przyzwyczajony jest do tego jak my mieszkamy, to nie będzie wiedział jak dojść. A to mogliby rzeczywiście postawić w inne miejsce - mówią mieszkańcy.