Czy spółki skarbu państwa wycofają reklamy z prasy krytykującej rząd i prezydenta?

Dzisiejsze Wiadomości w TVP 1 zaprezentowały bardzo mocny materiał przedstawiający permanentne ataki prasy, w tym prasy brukowej na obóz rządzący i prezydenta. Czy można się spodziewać, że spółki skarbu państwa będą chciały wycofać się z reklamy w takiej prasie?

Ataki trwają od 2015 roku i zdaniem autorów materiału często nie ma to nic wspólnego z patrzeniem władzy na ręce.

Media III RP stosują bardzo często lincz prasowy po to by ich mocodawcy doszli do władzy. Są instrumentem totalnej opozycji w celu zdobycia przez nią władzy – mówi jeden z komentatorów.