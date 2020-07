Od 30 lat Niemcy łamią kryteria dot. eksportu broni

Od 30 lat, Niemcy łamią kryteria unijne ws. eksportu broni, która dostarczana jest do krajów łamiących prawa człowieka i tych, w których toczyły się wojny m.in. do Jemenu i Meksyku - głosi opublikowany raport Instytutu Badań nad Pokojem we Frankfurcie (PRIF)

W dokumencie podano, że Niemcy zatwierdzają eksport i eksportują uzbrojenie do państw, które pogrążone są w wojnach i kryzysach, naruszają prawa człowieka oraz do regionów, w których trwają napięcia.

Przeanalizowano niemiecką politykę eksportu broni od 1900 r., pod kątem przejętych przez Unię Europejską kryteriów, które powinny być stosowane w takim handlu. Obejmują one m.in. poszanowanie praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego w kraju docelowym oraz utrzymanie pokoju, bezpieczeństwa i stabilności w regionie.

Jak ocenia raport PRIF, Niemcy wielokrotnie łamali powyższe kryteria. Zaprezentowano przykłady państw oraz konflikty, w trakcie których używano niemieckiej broni i naruszano prawa człowieka.

Jak podaje dokument, w wojnie w Jemenie używane jest niemieckie uzbrojenie. Wskutek naruszania tam prawa humanitarnego, szczególnie cierpi ludność cywilna.

W Meksyku, podczas tłumienia studenckich protestów we wrześniu 2014 r. policja strzelała do demonstrantów z niemieckiej broni.

Używane kiedyś przez marynarkę niemiecką wojenne okręty zostały sprzedane Indonezji. Zostały one wykorzystane w 2003 r. do transportu żołnierzy walczących z separatystami w regionie Acehu.

Według raportu, głównymi odbiorcami niemieckiej broni są kraje Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Trafiała ona również do Azji Południowo-Wschodniej, a także do Ameryki Południowej.

Zaznaczono, że obowiązujący od 1971 r. w Niemczech całkowity zakaz eksportu broni przez RFN do państw, które nie są członkami NATO, został zastąpiony szeregiem skomplikowanych zasad politycznych i procedur, uzupełnianych przez europejskie regulacje.

Władze Niemiec od 1900 r. na szeroką skalę pozwalały na sprzedaż broni do krajów rozwijających się. PRIF podkreśla, że taki eksport powinien być wyjątkiem, a stał się rzeczą naturalną w niektórych latach. Władze Niemieckie zaakceptowały ok. 60 proc. takich wniosków.

PRIF w swoim raporcie wzywa do utworzenia jednolitego i skutecznego prawa, które dotyczyłoby kontroli eksportu broni i egzekwowania go, by niemieckie uzbrojenie nie docierało więcej do „problematycznych krajów rozwijających się”.

PAP,ep