Tu sytuacja jest dramatyczna

W ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Brazylii 614 nowych zgonów i 23 384 kolejne przypadki zakażenia koronawirusem - poinformowało w poniedziałek wieczorem czasu miejscowego brazylijskie ministerstwo zdrowia.

Co prawda dynamika nieznacznie spadła, bo poprzedniej doby było to odpowiednio: 555 zgonów i 24 578 infekcji, ale jest to tylko chwilowe wahnięcie.

Łączna liczba potwierdzonych zgonów wzrosła do 87 618 a potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem do 2 442 375.

Brazylia po USA jest drugim krajem na świecie najmocniej dotkniętym przez wirusa SARS-CoV-2. Zdaniem wielu ekspertów rzeczywista liczba infekcji w tym kraju jest znacznie wyższa. Niektórzy oceniają, że prawdziwa liczba zakażonych może wynosić nawet ok. 10 mln.

