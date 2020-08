Amerykanie sięgają po pomoc... Tajwanu

Szef amerykańskiego resortu zdrowia i służb społecznych Alex Azar spotkal się w poniedziałek z prezydent Tajwanu Caj Ing-wen, rozpoczynajac wizytę na tej wyspie jako najwyższy rangą oficjalny przedstawiciel USA od czasu zerwania formalnych stosunków dyplomatycznych w 1979 r.

Wizyta wywołała już gniewną reakcję Pekinu, który uważa Tajwan za swoją zbuntowaną prowincję i jest przeciwny wszelkim jego niezależnym kontaktom z innymi państwami, a zwłaszcza z USA.

Rząd chiński określił wizytę Azara jako „zdradę” zobowiązania Waszyngtonu powstrzymania się od oficjalnych kontaktów z Tajwanem.

Prezydent Caj Ing-wen powiedziała dziennikarzom przed rozpoczęciem rozmów, że spodziewa się „dalszych przełomowych osiągnięć i owocnej współpracy” w zwalczaniu pandemii koronawirusa i w innych sprawach. Jak podkreśliła współpraca ma sprzyjać „pokojowemu rozwojowi regionu Indo-Pacyfiku”.

Azar chwalił osiągnięcia Tajwanu w walce z Covid-19 i podkreślił, że sukcesy wynikają z „otwartego, transparentnego i demokratycznego charakteru tajwańskiego społeczeństwa i kultury”.

Mówił też, że przybył do Tajpej aby „przekazać wyrazy silnego poparcia i przyjaźni prezydenta Trumpa dla Tajwanu”. W programie wizyty są rozmowy z przedstawicielami tajwańskiego resortu zdrowia oraz przemówienie.

Agencja Associated Press podkreśla, że wizytę Azara ułatwiło uchwalenie w 2018 r. przez tajwański parlament ustawy Taiwan Travel Act, która zachęciła Waszyngton do wysłania tam przedstawiciela wyższej rangi. Mimo braku oficjalnych kontaktów Waszyngton utrzymywał z Tajwanem kontakty nieoficjalne, m. in. dostarczając uzbrojenie.

Chiny zerwały wszelkie kontakty z prezydent Caj po tym jak odrzuciła ona roszczenia Pekinu do wyspy. Pekin nasilił działania dyplomatyczne, gospodarcze i wojskowe zmierzające do pełnej izolacji Tajwanu.

PAP/ as/