Zabawka oswajająca dzieci z pedofilią? Rodzice są wściekli

Laleczka od firmy Hasbro jest śliczna i słodka, ale rodzice chyba słusznie widzą problem w odgłosach, jakie wydaje po dotknięciu w pewne miejsce

Hasbro, Inc. to druga pod względem wielkości firma na świecie zajmująca się produkcją zabawek, a od 2007 roku zajmuje się również produkcją filmową z udziałem bohaterów należących do firmy. Obecnie trwa kampania wokół najnowszego hitu filmowego „Trolle 2”. Ale to, co ta firma wypuściła właśnie jako zabawkę dla najmłodszych, to chyba jakiś chory żart! Umieszczony w miejscu intymnym guzik, o którym brak jest informacji na opakowaniu, sprawia, że lalka wydaje kojarzące się jednoznacznie dźwięki.

To jest po prostu złe - komentuje matka, autorka poniższego nagrania opublikowanego na Twitterze. - O tym guziku nikt nic nie wspomina na opakowaniu. Po jego dotknięciu w okolice części intymnych laleczka wydaje odgłosy wzdychania, które dla mnie brzmią jak odgłosy seksualne. To wstrząsające - mówi na nagraniu matka dwulatki.

Uważam, że to głęboko niepokojące i należy się tym podzielić. Jak wiecie, dużo ostatnio się mówi o przemycaniu treści seksualnych do dzieci, rzucaniu im ich prosto w twarz, żeby urabiać nasze dzieci i oswajać z wiadomymi rzeczami… - mówi wyraźnie roztrzęsiona matka.

Nagranie udostępniono na Twitterze lub zareagowano na nie już blisko 17 tys. razy.

Czy Hasbro normalizuje uwodzenie i ułatwia wykorzystywanie dzieci? - pyta podając dalej twitta senator Sam Parker.

