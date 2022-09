Nowe narzędzia dla rodziców i nastolatków na Instagramie już dostępne w Polsce

Meta dodaje nowe narzędzia i dzieli się kolejnymi zasobami edukacyjnymi z myślą o rodzicach i opiekunach nastolatków na Instagramie. Nowe funkcje pomogą najmłodszym użytkownikom w lepszym zarządzaniu czasem spędzanym w aplikacji

Od teraz rodzice i opiekunowie mogą:

Wysyłać swoim dzieciom zaproszenie do uruchomienia narzędzi nadzoru. Początkowo zaproszenia mogli wysyłać jedynie najmłodsi użytkownicy.

Sprawdzać, ile czasu dziennie nastolatek spędza na Instagramie, i ustalać dzienne limity.

Ustawić konkretne godziny w ciągu dnia lub tygodnia, podczas których korzystanie z Instagramu przez nastolatka będzie ograniczone.

Mieć dostęp do szczegółowych informacji, gdy ich dziecko zgłosi konto lub post, o tym, kto został zgłoszony i jaki to rodzaj zgłoszenia.

Sprawdzać, kim są obserwujący i obserwowani na koncie dziecka.

Oprócz narzędzi przeznaczonych dla rodziców i opiekunów, Instagram będzie teraz wysyłał specjalne powiadomienia zachęcające do przeglądania innych treści, jeśli nastolatkowie wielokrotnie oglądają posty o podobnej tematyce w zakładce Odkrywaj. Powiadomienie ma skłonić najmłodszych użytkowników do przeglądania czegoś nowego. Co ważne, nie będzie ono proponować treści, które mogą źle wpływać na samoocenę nastolatków. W tym momencie funkcja jest w fazie testów i będzie uruchamiana stopniowo na wszystkich rynkach.

Meta uruchamia także edukacyjne Centrum rodziny, w którym można znaleźć wskazówki dotyczące tego, jak rozmawiać z nastolatkami na różne tematy związane z internetem oraz w jaki sposób być bardziej świadomym swojej obecności w sieci. Meta kontynuuje współpracę z ekspertami i organizacjami, aby dzielić się jeszcze większą ilością wartościowych materiałów dla rodziców i opiekunów.

Niedawno opublikowano również więcej szczegółów dotyczących metod wykorzystywanych przez Meta podczas opracowywania funkcji dla najmłodszych użytkowników. Firma wypracowała specjalny proces, aby w pełni stosować się do zapisów Konwencji Praw Dziecka ONZ (UNCRC) przy tworzeniu nowych produktów. Wszystkie nowe funkcje zostały opracowane we współpracy z nastolatkami i ich rodzicami oraz licznymi ekspertami.

Mat.Pras./KG