Internauci wzywają do bojkotu produktów Grupy Żywiec

Podczas sobotniego koncertu Męskie Granie sponsorowanego przez Grupę Żywiec artyści wyrazili swoje poparcie dla społeczności LGBT m.in. poprzez tęczowe flagi na scenie. W internecie prawie natychmiast pojawiły się z tego powodu wezwania do bojkotu piw produkowanych przez Grupę.

Zdaniem ekspertów od wizerunku Żywiec nie ma powodów do niepokoju, bo bojkoty nie działają w Polsce, a wystąpienie artystów było manifestem artystów, a nie marki samej w sobie.

Tegoroczny koncert Męskie Granie sponsorowany przez Grupę Żywiec był inny niż do tej pory. Z powodu pandemii koronawirusa nie odbył się cykl koncertów w całym kraju. Koncert finałowy miał miał formułę online, był transmitowany na Twitterze i na Facebooku. Występujący artyści zamanifestowali swoje poparcie dla społeczności LGBT.

W trakcie koncertu na scenie pojawiły się tęczowe flagi, a Dawid Podsiadło wykonując utwór „Trofea” wplótł słowa: „Kinga, taki ładny apel miałaś. Taki ładny”. Było to nawiązaniem do słów córki prezydenta Andrzeja Dudy, która w wieczór wyborczy 12 lipca powiedziała, że wszyscy w Polsce - niezależnie od koloru skóry czy orientacji seksualnej - powinni być równi i powinni się szanować.

Jak donoszą wirtualnemedia.pl, po koncercie prawie natychmiast pojawiły się na Twitterze wezwania do bojkotu piw produkowanych przez Grupę Żywiec. Tomasz Sommer, redaktor „Najwyższego czasu” napisał: Czyli męskie granie przemieniło się w sodomickie granie. Żywiec mi już więcej przez gardło nie przejdzie. Czy @GrupaZywiec popiera radykałów LGBT? Sądzę, że wielu waszych klientów chciałoby to wiedzieć. Jeśli tak, to proszę, nie ograniczajcie się i dajcie tęczowe flagi na etykietach swoich piw. Niech każdy klient wie. #Żywiec - skomentował z kolei Paweł Rybicki. Publicysta Rafał Ziemkiewicz stwierdził natomiast, Żywiec - piwo dla mężczyzn zniewieściałych. Genialna, nowatorska strategia marketingowa.

Grupa Żywiec poproszona przez portal o komentarz – odpowiedziała, że firma nie będzie tego komentować.

Zdaniem ekspertów od spraw marki te wydarzenia były tylko manifestem artystów, a nie marki samej w sobie. Należy zwrócić uwagę także na fakt, że manifest nie został wykonany przez markę samą w sobie, ale przez artystów sponsorowanego koncertu rockowego, którym z natury wolno nieco więcej - powiedział dla wirtualnemedia.pl Marek Gonsior, niezależny konsultant i doradca marki. Jego zdaniem, manifest artystów raczej nie odbije się negatywnie na wizerunku marki a bojkot raczej nie będzie skuteczny.

Podobnego zdania jest Hanna Wasko, szefowa agencji Big Picture. W wypowiedzi dla portalu podreśla, że groźby bojkotu konsumenckiego zawsze były, są i będą, a za wyjątkiem nielicznych przypadków nie maja wielkiego wpływu na sprzedaż. Zwraca również uwagę, że gest był decyzją artystów, nie samej marki.

