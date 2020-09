Wydajny test na koronawirusa z Izraela, oparty na algorytmie

Opracowany w Izraelu nowatorski test na koronawirusa ma być zastosowany w całym kraju na jesieni, tuż przed sezonem grypowym, może też trafić do laboratoriów w USA

Naukowcy z Izraela uzyskali pozytywne wyniki testów na koronawirusa w zestawach po 16 i 48 próbek z wykorzystaniem nowej procedury badawczej. Twierdzą oni, że nowy sposób testowania jest bardziej sprawny i szybszy niż inne metody stosowane obecnie, pozwala bowiem testować próbki do 48 osób jednocześnie. Władze Izraela planują do października wdrożyć go w 12 laboratoriach w całym kraju, przewidując że jesień będzie okresem intensywnych zachorowań na grypę i koronawirusa.

Nowy rodzaj testu na wirusa SARS-CoV-2 został zatwierdzony do zastosowań klinicznych przez izraelskie ministerstwo zdrowia. Według naukowców jest on przełomem, i będą mogły korzystać z niego kampusy szkół i wyższych uczelni, przedsiębiorstwa oraz linie lotnicze, aby testować całe grupy osób szybciej, niż było to dotąd możliwe.

Testowanie zestawów po 48 próbek spotkało się z zainteresowaniem w Stanach Zjednoczonych, gdzie przeciążone laboratoria mają kłopoty w sprawnym uzupełnianiu niezbędnych środków chemicznych, końcówek pipet i innych materiałów. Twórcy nowej, sprawnej procedury testowej odwojują się do stosowanego w Izraelu ponad dekadę temu algorytmu kombinacji testowania próbek.

