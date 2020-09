Cudzoziemcy chętni na ZUS

Liczba cudzoziemców zarejestrowanych w ZUS na koniec sierpnia tego roku wynosiła 658,2 tys., czyli o 30 tys. więcej niż w lipcu. Oznacza to, że wracamy do sytuacji sprzed pandemii - powiedziała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

ZUS od kilku lat odnotowywał wzrost liczby obywateli z ponad 170 krajów, którzy pracują w Polsce. Pod koniec 2015 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych notował 185 tys. ubezpieczonych cudzoziemców. Równo rok później było ich już 293 tys., a kolejne 16 tys. przybyszów założyło własną działalność gospodarczą. Największy skok dokonał się w latach 2017 i 2018.

Z informacji przekazanych PAP przez ZUS wynika, że na koniec sierpnia tego roku liczba cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych wynosiła 658 tys.

„Niewątpliwie wpływ na liczbę pracujących cudzoziemców w Polsce miała epidemia COVID-19. Liczba cudzoziemców zarejestrowanych w ZUS na koniec sierpnia br. wynosiła 658,2 tys., czyli o 30 tys. więcej niż w lipcu. Oznacza to, że wracamy do sytuacji sprzed pandemii” – mówi prof. Gertruda Uścińska.

Szefowa Zakładu poinformowała, że najwięcej cudzoziemców zgłoszonych do ZUS-u pochodzi z Ukrainy – 480,9 tys. „Na drugim miejscu są Białorusini - 44,1 tys. Na trzecim – Gruzini. W rejestrach Zakładu jest ich 10,5 tys.” – wskazała.

Największy wzrost w stosunku do lipca odnotowano w przypadku obywateli Ukrainy – o 27,2 tys. „Liczba ubezpieczonych cudzoziemców wciąż dynamicznie rośnie i na koniec września powinna już przekroczyć poziom z lutego, czyli sprzed pandemii” – komentuje profesor.

Do ubezpieczeń społecznych zgłoszeni są również obywatele bardziej odległych, często egzotycznych krajów. To osoby pochodzące m.in. z Botswany, Republiki Zielonego Przylądka i Wysp św. Tomasza.

Prezes ZUS zaznaczyła, że w ostatnich miesiącach mamy do czynienia z kontynuacją trendów wzrostowych w zakresie liczby firm i osób ubezpieczonych, w tym cudzoziemców.

„Liczba płatników zarejestrowanych w ZUS na koniec sierpnia br. wyniosła 2,78 mln (plus 15 tys. wobec lipca oraz plus 72 tys. wobec lutego). Z kolei liczba osób ubezpieczonych zarejestrowanych w ZUS na koniec sierpnia br. wyniosła 15,3 mln. To wzrost o 31 tys. wobec lipca” - podkreśla.

