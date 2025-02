Biją na alarm z sektora małych firm. „Brak rentowności"

Mikrofirmy oraz małe przedsiębiorstwa najczęściej boją się rosnących kosztów prowadzenia działalności - 37,9 proc. (w IV kw. ub.r. - 36,7 proc. i też I miejsce) oraz podnoszenia składek ZUS-owskich i nierzetelnych kontrahentów - odpowiednio: 30,1 proc. (poprzednio - 29,5 proc.) i 28,3 proc. (wcześniej - 27,2 proc.)., wynika z raportu UCE Research i ProPrawni.

Według raportu pt. „Bieżące obawy i lęki mikrofirm oraz małych przedsiębiorstw w Polsce”, w TOP5 obaw są też obecnie lęki przed utratą płynności finansowej - 21,2 proc. i przed podnoszeniem podatków lub nakładaniem dodatkowych danin - 17,9 proc. Ponadto u co dziesiątego przedsiębiorcy niepokój budzi m.in. niedobór odpowiednich pracowników, kontrola urzędu skarbowego lub ZUS-u, biurokracja sprawozdawcza, brak zamówień i klientów, a także ryzyko podjęcia złych decyzji. Najmniej obaw dotyczy niestabilności politycznej, kontaktów z bankami lub leasingodawcami czy ewentualnej wojny na terytorium RP - odpowiednio 0,9 proc., 3,1 proc. i 4,4 proc.

Wielu przedsiębiorców zastanawia się nad kontynuowaniem działalności

„Wzrost w stosunku do poprzedniego kwartału może wskazywać na pogorszenie się warunków gospodarczych. Jest to o tyle niebezpieczne, że w dłuższej perspektywie wielu przedsiębiorców może zastanawiać się nad dalszym sensem prowadzenia działalności, nie tolerując długiego okresu braku rentowności. Jest to bardzo wyraźnym sygnałem alarmowym. Jeśli zostanie on zlekceważony, stanie się przyczyną zwiększonej ilości upadłości i będzie miał pośredni wpływ na spadek PKB całego kraju” - powiedział współautor raportu z kancelarii ProPrawni Grzegorz Kostrzewa.

Na trzecim miejscu w zestawieniu (podobnie jak poprzednio) widać nierzetelnych kontrahentów - 28,3 proc. (wcześniej - 27,2 proc.). Autorzy raportu zwracają uwagę na to, że małe firmy mają zwykle kilku kluczowych kontrahentów, a nierzetelność któregoś z nich może skutkować spadkiem przychodów o kilkanaście czy kilkadziesiąt procent, zaś obecne uwarunkowania biznesowe powodują, że coraz więcej przedsiębiorców obawia się popadnięcia w kłopoty finansowe ze względu na problemy innych podmiotów, podano.

Brak poduszki finansowej na trudne czasy

Czwarta w rankingu jest utrata płynności finansowej - 21,2 proc. (wcześniej - 20,5 proc.).

„Ekonomiści twierdzą, że poduszka finansowa równa 6-krotności miesięcznych kosztów prowadzenia działalności powinna pozwolić przetrwać trudniejsze czasy. Ale w praktyce ma ją tylko kilka procent firm w Polsce. Do tego małe i najmniejsze podmioty rzadko uzyskują dostęp do rezerw kapitałowych i źródeł finansowania. Utrata płynności oznacza dla nich często natychmiastowe zagrożenie dalszego funkcjonowania. Niezapłacenie choćby jednej faktury lub należnej daniny może skutkować działaniami egzekucyjnymi. W nieco mniej drastycznym przypadku powoduje to spadek wiarygodności płatniczej lub kredytowej” - wyjaśnił współautor raportu.

Zestawianie TOP5 zamyka podnoszenie podatków lub nakładanie dodatkowych danin - 17,9 proc. (poprzednio - 18,1 proc.). Ponadto przedsiębiorcy boją się braku odpowiednich pracowników - 10,7 proc. (w IV kw. br. - 12,8 proc.), a także złych decyzji biznesowych - 10,4 proc. (11,2 proc.). Nieco mniej obawiają się kontroli urzędu skarbowego - 10,2 proc. (poprzednio - 12,9 proc.), jak również ZUS-u - 8,7 proc. (wcześniej - 10,3 proc.), wskazano także.

Dalej w rankingu widać biurokrację sprawozdawczą - 10,1 proc. (poprzednio - 9,3 proc.), brak zamówień i klientów - 10,1 proc. (10,5 proc.), działania konkurencji - 9,2 proc. (11,9 proc.), jak również zmiany w przepisach - 9,3 proc. (12,7 proc.). Najmniej obaw budzą takie kwestie, jak wojna na terytorium RP- 4,4 proc. (wcześniej - 4,9 proc.), kontakty z bankami lub leasingodawcami - 3,1 proc. (3,9 proc.), a także niestabilność polityczna - 0,9 proc. (1,2 proc.). Do tego 3,7 proc. obaw i lęków (wcześniej - 4,1 proc.) dotyczy czegoś, czego nie założyli autorzy raportu. Tylko 1,8 proc. przedsiębiorców (poprzednio - 2,5 proc.) niczego się nie boi. Z kolei 1,2 proc. ankietowanych (poprzednio - 2,3 proc.) nie potrafi jednoznacznie odpowiedzieć na postawione przez autorów raportu pytanie, podano.

Raport powstał na kanwie badania UCE Research i ProPrawni prowadzonego od I do III tygodnia stycznia 2025 r. Analizą objęto wyłącznie mikrofirmy oraz małe przedsiębiorstwa, które w dniu badania nie zatrudniały więcej niż 50 osób. Do tego ich zeszłoroczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekroczył 10 mln euro. W ankiecie wzięło udział 677 podmiotów. Odpowiedzi uzyskano za pomocą wywiadów telefonicznych, wspomaganych metodą komputerową. Ankietowani mieli wskazać pięć rzeczy, których obecnie najbardziej obawiają się, prowadząc własną działalność gospodarczą.

