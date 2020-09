Epoka cyfrowa: e-dowody dla 18-latków

Ponad 100 tysięcy osób jeszcze przed końcem tego roku skończy 18 lat! Dorosłość zobowiązuje – wniosek o swój pierwszy dowód osobisty koniecznie złóżcie przez internet. Bo jak nie Wy, to kto? Dokument, który odbierzecie będzie e-dowodem, czyli dowodem osobistym z warstwą elektroniczną - informuje ministerstwo cyfryzacji w oświadczeniu

W celu uzyskania dowodu osobistego należy łożyć wniosek przez internet, po uprzednim założeniu tzw. profilu zaufanego (PZ) – w ten sposób potwierdza się w internecie swoją tożsamość. Profil zaufany jeszcze prościej można założyć online – za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Wystarczy do tego posiadanie konta w banku oraz zgoda rodziców.

Kto nie ma konta – musi najpierw wypełnić internetowy wniosek, a później potwierdzić profil zaufany w jednym z 1500 punktów potwierdzających. To np. urzędy gmin, starostwa powiatowe, itp. Ważne, aby idąc tam zabrać dokument potwierdzający tożsamość, czyli paszport.

Przed założeniem profilu zaufanego, obejrzyjcie nasz instruktaż. Na pewno pomoże!e-Polak potrafi! Michał Czernecki tłumaczy, jak przez internet założyć profil zaufany – obejrzyj instruktaż.

Ostatnia rzecz jakiej potrzebujecie, by online złożyć wniosek o dowód osobisty, to zdjęcie. To nie może być selfie lub zdjęcie z wakacji. Zdjęcie do dowodu musi spełniać pewne wymogi, ale – spokojnie – można je zrobić w domu. Poproście o pomoc rodziców lub rodzeństwo. Sprawdź, jakie warunki powinno spełniać zdjęcie do dowodu. Jeśli macie już profil zaufany i zdjęcie, czas przejść do działania – czytamy w komunikacie MC.

(GOV.pl) – ten adres powinniście zapamiętać. To strona, na której znajdziecie wszystkie dostępne e-usługi, czyli sprawy urzędowe, które można załatwić przez internet.Będąc na GOV.pl profilem zaufanym zalogujcie się do konta Mój GOV (prawy górny róg ekranu). Tam, w spisie po prawej stronie ekranu, wybierzcie e-usługę Uzyskaj dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Kliknijcie przycisk Złóż wniosek – głosi komunikat MC.

Wydanie dowodu osobistego nic nie kosztuje. Trzeba na niego poczekać maksymalnie 30 dni. Dokument, który odbierzemy będzie e-dowodem, czyli dowodem osobistym z warstwą elektroniczną - mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. Dzięki niej właściciel dokumentu może komunikować się elektronicznie z administracją publiczną. E-dowód umożliwia też m.in. elektroniczne podpisywanie dokumentów - dodaje szef MC.

mTożsamość czyli dowód w telefonie

Ministerstwo cyfryzacji udostępnia obywatelom także elektroniczny dowód osobisty jako aplikację w smartfonie. Po odbiorze dowodu koniecznie pobierzcie i zainstalujcie na swoich smartfonach aplikację mObywatel. Po zalogowaniu się do niej profilem zaufanym znajdziecie tam mTożsamość, czyli odzwierciedlenie danych z dowodu osobistego. - Możemy z niej korzystać wszędzie tam, gdzie nie jesteśmy wprost zobowiązani do okazania dowodu osobistego lub paszportu, np. podczas kontroli biletów w pociągu lub przy odbiorze przesyłki poleconej na poczcie – mówi minister Marek Zagórski. Aplikacja mObywatel jest bezpłatna i w pełni bezpieczna. W zależności od tego z jakiego telefonu korzystacie, można ją pobrać ze sklepu Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.nask.mobywatel) lub AppStore [(https://apps.apple.com/pl/app/mobywatel/id1339613469?l=pl)].

