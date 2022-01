KRPM do tego namawia. Zobacz co daje zostanie e-Polakiem

KPRM zachęca, aby w 2022 roku zainstalować na swoich komputerach i urządzeniach mobilnych szereg aplikacji, które ułatwią codzienne życie i uproszczą załatwianie spraw urzędowych. Ale najpierw warto zacząć od założenia profilu zaufanego.

Ma go już niemal 13,5 milionów Polaków.

Nowy profil

Liczba spraw urzędowych, które można załatwić bez wychodzenia z domu stale rośnie. Wszystko po to, aby było szybciej, łatwiej, wygodniej i bez zbędnych formalności. Aby korzystać z e-administracji potrzebujemy profilu zaufanego (PZ).

Tylko w ubiegłym roku założyło go ponad 4,5 miliona Polaków. Do czego potrzebny jest PZ i jak go założyć?

Udając się osobiście do urzędu lub załatwiając jakiekolwiek formalności okazujemy dowód osobisty. To niezbędne dla potwierdzenia naszej tożsamości w sytuacji, która tego wymaga. W intrenecie narzędziem identyfikacji w kontaktach z administracją jest właśnie profil zaufany.

Czym jest PZ? To klucz otwierający drzwi do e-usług, czyli przypisany do naszego numeru PESEL zbiór danych o nas samych.

Dzięki profilowi zaufanemu wiele spraw urzędowych można załatwić z dowolnego miejsca, dowolnego dnia i o każdej godzinie. Stale pracujemy nad tym, aby było ich jeszcze więcej. To wygoda i znaczna oszczędność czasu. Dodatkowo – założenie PZ nic nie kosztuje – mówi minister Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Najszybciej będzie można to zrobić poprzez bankowość elektroniczną, dlatego, że dane w banku zostały już uwierzytelnione. Można tez wypełnić internetowy wniosek, a następnie potwierdzić swoją tożsamość w jednym z 1500 punktów na terenie całej Polski lub podczas wideorozmowy z urzędnikiem.

Ważna informacja – PZ jest ważny 3 lata, ale w dowolnym momencie możecie go przedłużyć. . Długa lista możliwości.Dzięki profilowi zaufanemu:

Zawnioskujesz online o odpisy aktów stanu cywilnego, • Zgłosisz narodziny dziecka,

• Wyślesz przez internet pismo ogólne do urzędu,

• Sprawdzisz aktualną liczbę punktów karnych,

• Zameldujesz się lub wymeldujesz na/z pobytu stałego/czasowego,

• Rozliczysz podatki, korzystając m.in. z e-usługi Twój e-PIT,

• Zalogujesz się do Internetowego Konta Pacjenta, Platformy Usług Elektronicznych ZUS, czy konta Mój GOV.

To tylko część spośród możliwości, jakie otwiera posiadanie PZ.

E-usługi projektujemy tak, aby były jak najprostsze w obsłudze i intuicyjne dla użytkownika. Każdy może z nich skorzystać, wystarczy dostęp do internetu. Dzięki podziałowi na sekcje tematyczne odnalezienie odpowiedniej sprawy na GOV.pl zajmie tylko chwilę – mówi minister Adam Andruszkiewicz.

Aplikacja na dokumenty

PZ – umożliwia też zalogowanie się do aplikacji mObywatel, czyli cyfrowego portfela na dokumenty. Jest bezpłatna, bezpieczna i przydaje się w wielu sytuacjach. W aplikacji znajdziecie cyfrowe odpowiedniki najważniejszych dokumentów. Dane pochodzą z rejestrów państwowych. PZ gwarantuje ich bezpieczeństwo oraz chroni przed niepowołanym dostępem.

Dzięki aplikacji mObywatel jest wiele możliwości:

mObywatel (mTożsamość) – odzwierciedlenie danych z dowodu osobistego, dzięki któremu potwierdzicie swoją tożsamość, np. podczas kontroli biletów w pociągu, odbierając list polecony na poczcie, czy meldując się w hotelu. • mPrawo Jazdy – cyfrowe odwzorowanie uprawnień do prowadzenia pojazdów.

• mPojazd – odzwierciedlenie danych z dowodu rejestracyjnego, polisy OC i karty pojazdu.

• Licznik punktów karnych – możesz sprawdzić ich aktualny stan w każdej chwili.

• Bilety kolejowe – zakupione w systemie PKP Informatyka: www.bilkom.pl lub bilet.wielkopolskiebilety.pl .

• eRecepty - wystarczy pokazać farmaceucie ekran telefonu z wyświetlonym kodem QR.

• Kartę Dużej Rodziny (mKDR) – czyli popularny system zniżek i uprawnień dla rodzin „3+”, zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych.

• mLegitymację szkolną/studencką – która tak samo jak tradycyjna wersja dokumentu uprawnia do korzystania ze zniżek szkolnych/studenckich.

• Unijny Certyfikat COVID – potwierdzający przyjęcie pełnej dawki szczepionki.

mObywatel to aplikacja, którą można pobrać na urządzenia z systemem Android, na urządzenia z systemem iOS –

na podst. Wydział Promocji Polityki Cyfrowej/gr