MZ: 5300 nowych zakażeń koronawirusem, zmarły 53 osoby

Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u 5300 kolejnych osób, jest to najwyższy dzienny bilans od początku epidemii. Zmarły 53 osoby, w tym 49 z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami – podało w sobotę ministerstwo zdrowia. Najwięcej zakażeń odnotowano w województwie mazowieckim - 816 i małopolskim - 631

Ministerstwo zdrowia nie podało jednak, ile testów na koronawirusa wykonano w ciągu ostatniej doby – a liczba nowych zakażeń jest wprost proporcjonalna do liczby przeprowadzonych testów. Do tej pory najwyższy dzienny bilans zakażeń od początku epidemii zanotowano w piątek, 9 października. Wyniósł on 4739. Sobotnia statystyka okazała się jednak najwyższa z dotychczas przedstawianych przez resort.

Najwięcej nowych przypadków zakażeń stwierdzono w woj. mazowieckim – 816 i w małopolskim – 631. Pozostałe zakażenia pochodzą z województw: kujawsko-pomorskiego (554), śląskiego (412), łódzkiego (411), pomorskiego (362), wielkopolskiego (360), podkarpackiego (347), lubelskiego (251), dolnośląskiego (242), świętokrzyskiego (218), podlaskiego (172), zachodniopomorskiego (152), opolskiego (141), lubuskiego (121), warmińsko-mazurskiego (110).

Ministerstwo Zdrowia podało w sobotę, że z powodu Covid-19 zmarły 53 osoby, w tym 49 z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami, a 4 zmarłych nie miało innych chorób.

Równocześnie resort poinformował, że ze względów technicznych od soboty raporty dotyczące zakażeń nie będą zawierać szczegółowych danych dotyczących osób zmarłych. Łącznie od początku epidemii potwierdzono obecność koronawirusa u 121 638 osób. Zmarło 2 972 chorych. Wyzdrowiało 78 982 osób. W ciągu miesiąca w Polsce przeciętnie umiera od 31 tysięcy do 35 tysięcy osób.

PAP/mt

