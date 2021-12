Min. zdrowia: 14 350 nowych zakażeń, zmarło 709 osób

Badania potwierdziły 14 350 nowych zakażeń koronawirusem; zmarło 709 osób z COVID-19 – przekazał w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski.

Niedzielski poinformował, że badania potwierdziły 14 350 nowych zakażeń koronawirusem. „To jest 15-16 proc. mniej, niż tydzień temu” - stwierdził.

Jednocześnie zastrzegł, że liczba zgonów wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie - zmarło 709 osób z COVID-19.

„My za każdym razem bardzo dokładnie analizujemy strukturę zgonów i coraz bardziej stabilne są te proporcje. To znaczy, że cały czas widzimy, że mniej więcej 75 proc. zgonów, czyli ponad 500 osób, to są osoby niezaszczepione. A wśród zaszczepionych ponad 70 proc. to są osoby obciążone wielochorobowością” - podkreślił minister zdrowia w Radiu ZET.

PAP/kp