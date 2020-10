W Chinach pacjenci z Covid-19 byli już we wrześniu 2019?

Wewnętrzne dokumenty szpitalne pokazują, że pacjenci w Wuhan w Chinach, gdzie rozpoznano pierwsze przypadki epidemii koronawirusa, mieli objawy już we wrześniu 2019, ale władze chińskiego reżimu tego nie ujawniły – czytamy w wydaniu „The Epoch Times” z 13 października.

Seria dokumentów, które wyciekły, pokazuje, że pacjenci w Chinach z objawami podobnymi do COVID-19 byli hospitalizowani na kilka miesięcy przed oficjalnym ogłoszeniem ich przez chińskie władze. „The Epoch Times” miał dostęp do części akt z 11 szpitali, które odpowiedziały na zapytanie gazety.

Zespół ds. Kontroli epidemii w Wuhan poinformował media 26 lutego, że najwcześniejszym udokumentowanym pacjentem była osoba o nazwisku Chen, która zachorowała 8 grudnia 2019 roku.

Nie jest jasne, czy władze przeprowadziły jakiekolwiek dochodzenia w sprawie wcześniejszych przypadków. Uzyskane dane wykazały dziewięć zgonów z powodu stanów podobnych do COVID-19 w trzech szpitalach w Wuhan.

„The Epoch Times” wylicza, jakie to szpitale i ilu pacjentów zmarło w każdym z nich. Pięciu to pacjenci z ciężkim zapaleniem płuc, którzy zmarli między listopadem a grudniem 2019 w szpitalu Wuhan nr 6, jednym ze szpitali do których gazeta skierowała pytanie. W Szpitalu Tradycyjnej Medycyny Chińskiej w Wuhan w październiku zmarły trzy osoby. Szpital nr 8 w Wuhan odnotował jedną śmierć.

Pacjenci umierali w okresie od kilku dni do około czterech tygodni od pojawienia się pierwszych objawów, jakim jest ciężkie, zagrażające życiu schorzenie układu oddechowego.

Na przykład jeden z pacjentów był hospitalizowany w szpitalu nr 6 w Wuhan. 82-latek zaczął wykazywać objawy 1 października 2019 r, w tym napady kaszlu bez wyraźnej przyczyny czy oznaki infekcji dróg oddechowych, zgodnie z opisem klinicznym szpitala. Pacjent został przeniesiony z innej placówki na krótko przed śmiercią 3 listopada.

Trzech innych pacjentów w tym samym szpitalu również miało trudności z oddychaniem przed śmiercią. Ich skany CT wykazały zamazane znaki w płucach - wzory, które pasują do zmian u niektórych pacjentów z COVID-19.

W aktach zidentyfikowano również co najmniej 40 innych pacjentów z podejrzeniem COVID-19 w ośmiu szpitalach, z których najmłodszym był 67-letni mężczyzna, który zaczął wykazywać objawy 25 września 2019 r i był hospitalizowany w Wuhan Puren Jiang’an Hospital.

Wuhan ma 205 placówek opieki zdrowotnej na poziomie gminnym i miejskim oraz 66 wyznaczonych szpitali do leczenia pacjentów z COVID-19 - poinformowały władze miasta w marcu.

Brak przejrzystości w Chinach był ostro krytykowany przez m.in. amerykańskich urzędników rządowych. Konsekwentnie odmawiano ekspertom ze Stanów Zjednoczonych i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) badania epidemii w tym kraju. 12 lutego urzędnik z Amerykańskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom powiedział, że agencja nadal nie może uzyskać dostępu do „bezpośrednich danych” o epidemii i „nadal mamy nadzieję, że zostaniemy do tego zaproszeni”.

W wywiadzie dla mediów opublikowanym 1 maja przedstawiciel WHO w Chinach powiedział również, że Chiny wykluczyły ekspertów organizacji z krajowej sondy wirusowej.

„The Epoch Times” ma strony internetowe w 35 krajach, ale jest zablokowany w Chinach kontynentalnych. Gazeta ujawnia informacje niewygodne dla Komunistycznej Partii Chin i jest powiązana z nowym ruchem religijnym Falun Gong z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. (Wikipedia)

źródło: The Epoch Times (13 października br)/gr