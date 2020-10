Niemiecka restauracja będzie legitymować gości

Personel zakładów gastronomicznych w niemieckim kraju związkowym Hesja będzie mógł legitymować gości w razie podejrzenia, że podali fałszywą tożsamość, wpisując się na listę prowadzoną na potrzeby ewentualnej rekonstrukcji łańcucha zakażeń koronawirusowych - poinformowały w poniedziałek tamtejsze władze

Jednoznacznie zadecydowaliśmy, że na żądanie obsługi ten, kto chce wejść do restauracji, musi okazać dowód osobisty lub podobny dokument - oświadczył w stolicy Hesji Wiesbaden chadecki krajowy premier Volker Bouffier.

Dodał, że jest to właściwy krok, by zapobiec umieszczaniu na listach fikcyjnych danych osobowych, co utrudnia badanie dróg szerzenia się koronawirusa.

Jak jednocześnie zaznaczył, kontroli należy dokonywać tylko w razie podejrzenia o wpisanie nieprawdziwych danych. Na mocy decyzji grupującego przedstawicieli różnych resortów krajowego sztabu kryzysowego legitymowanie stanie się dozwolone z dniem 19 października.

PAP/KG