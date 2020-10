Paliwowa rewolucja. Wodór alternatywą dla oleju napędowego i benzyny

Perspektywiczną alternatywą dla oleju napędowego i benzyny jest wodór - wynika z raportu EFL „Przyszłość paliw i paliwa przyszłości”. Swoje „5 minut” mogą mieć także CNG i LNG, właściciele aut z silnikiem wysokoprężnym mogą zastąpić tradycyjny olej napędowy ekologicznym biodieslem.

Jak wskazano w raporcie, do 2050 roku unijny sektor transportu ma zaledwie trzy dekady na redukcję emisji CO2 aż o 90 proc. Również Polska musi znaleźć ekologiczny zamiennik dla dominujących paliw takich jak olej napędowy.

Do baków samochodów Polaków trafiło w zeszłym roku 32,5 mln m. szesc. paliw silnikowych. To o 4 proc. więcej niż jeszcze rok wcześniej. Kierowcy najczęściej sięgali po olej napędowy – odpowiadał on za aż 60 proc. wspomnianego wyniku. Druga pod względem popularności była benzyna silnikowa, która stanowiła 19 proc. sprzedaży. W 2019 r. na paliwa samochodowe przeznaczyliśmy w sumie kwotę 132 mld zł. Wsparliśmy tym samym funkcjonowanie 7628 stacji paliw. Dla porównania, rok wcześniej na terenie naszego kraju działało o 137 więcej takich obiektów - czytamy.