„Kup teraz, zapłać później” – bezpiecznie i wygodnie

Płatności odroczone „kup teraz, zapłać później” są dostępne w 30 proc. największych sklepów internetowych w Polsce, wynika z badania Koszyk Roku 2020, organizowanego przez Twisto w partnerstwie z ING Bankiem Śląskim, Mastercard i Edisondą. W 2019 r. możliwość odroczenia płatności oferowało 24 proc. sklepów biorących udział w badaniu.

Płatności odroczone to metoda, która umożliwia przesunięcie terminu zapłaty za zakupy do 45 dni za darmo. Dzięki temu kupujący może sprawdzić produkt, który zamówi i upewnić się, że chce go zatrzymać, zanim pieniądze opuszczą jego konto.

CZYTAJ TEŻ: Europa ogranicza spożywanie alkoholu

Udział płatności odroczonych w rynku płatności internetowych w Polsce jest co prawda wciąż niewielki i sięga 5 proc., trzeba jednak zaznaczyć, że jest to wciąż nowa na naszym rynku usługa. Zauważamy, że Polacy coraz chętniej korzystają z opcji „kup teraz, zapłać później”, doceniając zalety tego rozwiązania, takie jak wygoda i bezpieczeństwo bez dodatkowych opłat. Przewidujemy, że w ciągu 3-4 lat płatności odroczone osiągną 20 proc. wartości polskiego e-commerce - mówi Adam Miziołek, country manager Twisto.

Trend związany z przesuwaniem terminu płatności za internetowe zakupy staje się coraz silniejszy na wielu zagranicznych rynkach. Szacuje się, że udział płatności odroczonych w Szwecji i Niemczech w tym roku sięgnie 30-40 proc. wartości e-commerce. Usługa zdobywa coraz więcej zwolenników w Australii i Stanach Zjednoczonych. Wzrost udziału płatności odroczonych w rynku płatności online przyspieszyła pandemia COVID.

Z badania Koszyk Roku 2020 wynika, że sklepy, które wdrożyły płatności odroczone, powinny również zadbać o wyjaśnienie zasad działania tej metody płatności.

CZYTAJ TEŻ: ZAPAMIĘTAJ TE DATY. Black Friday i Cyber Monday

Jedynie w przypadku 35 proc. sklepów informacja o dostępności płatności odroczonych pojawia się na stronie głównej lub na karcie produktu. Ponieważ ta metoda płatności jest stosunkowo nowa, warto wyjaśnić, jak działa i zadbać o to by była dobrze widoczna. Może to stanowić istotną przewagę konkurencyjną - uważa Agnieszka Księżyk, senior business design consultant z Edisondy.

Istotną cechą płatności odroczonych jest elastyczny i prosty sposób zarządzania terminami spłat zobowiązań.

CZYTAJ TEŻ: Uratowane życie kosztowało 6 mln euro

W tym roku badane jest 100 najpopularniejszych sklepów internetowych w Polsce, wyłonionych na podstawie uśrednionych danych z Semstorm i Shoprank. Wykluczone zostały sklepy należące do grupy marketplace, czyli portale umożliwiające sprzedaż bezpośrednią zewnętrznym sprzedawcom np. Allegro. Aby przygotować ranking, eksperci wykonują przejście poznawcze po stronie mobilnej lub po aplikacji (w tym PWA) każdego ze 100 e-sklepów, oceniając je na podstawie ponad 150 kryteriów. Ponadto specjaliści przyglądają się trendom związanym, m.in. z metodami płatności, opcjami dostawy oraz ekologią. Badanie jest prowadzone za pomocą urządzeń mobilnych z oprogramowaniem Android użyciu przeglądarki Google Chrome.

ISBnews/RO