Exatel włącza się w rewolucję 5G

Exatel nazywa SDN Świętym Graalem telekomunikacji XXI wieku. Właśnie dzięki temu rozwiązaniu będziemy w stanie w pełni czerpać z 5G.

Internet Rzeczy, przemysł 4.0, autonomiczne pojazdy czy rzeczywistość rozszerzona – wszystkie oczekują na upowszechnienie 5G, aby zmienić naszą rzeczywistość. Wraz z SDN-em 5G rozwinie skrzydła – pisze Karol Kopańko na portalu spidersweb.pl.

Exatel nazywa SDN Świętym Graalem telekomunikacji XXI wieku. Właśnie dzięki temu rozwiązaniu będziemy w stanie w pełni czerpać z 5G, pod kątem niskich opóźnień i wysokiej przepływności. W skrócie, SDN to platforma składająca się z urządzenia sterującego przepływem pakietów danych i warstwy oprogramowania. Aktualnie w Exatel rozwijane są dwa urządzenia sieci SDN: urządzenie końcowe, które bezpośrednio udostępnia klientowi zamówione usługi (SDNbox) oraz urządzenie rdzenia sieci, które pośredniczy w świadczeniu usług dla wielu klientów (SDNcore). Wspólnie są one w stanie elastycznie dopasowywać się do zmieniających się wymagań klientów, automatyzować konfigurację i obniżać koszty świadczenia usług.

Polska firma samodzielnie napisała oprogramowanie i stworzyła urządzenie, które może konkurować na rynku o wartości 12,5 mld dol.

W rozmowie z Karolem Kopańko, dr hab. Inż. Teodor Buchner, fizyk pracujący w Exatel, jako ekspert naukowy oraz broker technologii w obszarze cyberbezpieczeństwa i telekomunikacji oraz wykładowca akademicki na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej mówi, że działanie w przedsiębiorstwie polskiego kapitału to przywilej, który pozwala rozwijać innowacyjność, kontakty z uczelniami i inicjatywy lokalne z partnerami samorządowymi, wymyślać patenty, dbać o bezpieczną infrastrukturę i budować społeczną odpowiedzialność polskiego biznesu względem polskiego społeczeństwa.

Od dawna mieliśmy pomysły na to, jak szybciej realizować usługi i zmniejszać koszty. Teraz możemy być bardziej elastyczni, co z kolei jest wymagane chociażby w przyszłych wdrożeniach 5G. Przykładem takiego wymagania pod kątem 5G jest skrócenie czasu transmisji pakietów - niska latencja. To nakłada wyższe wymagania na operatorów pod kątem inżynierii ruchu sieciowego i jest kluczowe choćby w przemyśle 4.0 – mówi Teodor Buchner.

Zdaniem Teodora Buchnera w porównaniu z firmami technologicznymi, które nie posiadają własnego rynku wewnętrznego Exatel ma uprzywilejowaną pozycję. Sami jesteśmy operatorem, więc produkty możemy wcielać w życie we własnych sieciach. Dzięki temu sieci będą bardziej nowoczesne i efektywne.

Ludziom często wydaje się, że 5G to tylko szybszy Netflix. Tymczasem to zaproszenie do innowacyjności. Jeśli ktoś potrafi przewidzieć, jak może zmienić się nasz model życia w przyszłości dzięki dostępności technologii, to zbuduje usługi, choćby takie oparte o Augmented Reality, które bez szerokiego dostępu do szybkiego internetu nie byłyby możliwe. I na nich zarobi – mówi Teodor Buchner w rozmowie z Karolem Kopańko, opublikowanej na portalu spidersweb.pl.

Spider’s Web/RO