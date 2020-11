Donald Trump krytykuje politykę lockdownów i poucza Europę

Donald Trump krytykuje europejski lockdown. “Patrzcie, co się stało w Europie” – powiedział polityk. Trump podczas przemowy wskazał, że strategia walki z pandemią koronawirusa przez kraje europejskie jest nieskuteczna, dodał jednak, że Stany Zjednoczone dobrze życzą Europie

Cały czas trwa liczenie głosów oddanych wczoraj w wyborach prezydenckich w USA, jednak prezydent Donald Trump nie przestaje być aktywny, zabiera głos w sprawach ważnych dla USA jak i świata. Donald Trump właśnie skrytykował i napiętnował postępowanie rządów europejskich w sprawie pandemii.

Trump zaznaczył, że zamykanie gospodarki jest złym rozwiązaniem, ponieważ po pierwsze nie prowadzi do zmniejszenia liczby zarażeń i zgonów, oraz, po drugie, jego konsekwencją jest doszczętne zrujnowanie gospodarki. Zdaniem prezydenta Trumpa, taka postawa jest przeciwskuteczna - oraz - nieodpowiedzialna.

“Ludzie się buntują, nie chcą i nie dają sobie już z tym rady”. Trump dodał, że “Europa nałożyła drakońskie lockdowny, a mimo to liczba infekcji gwałtownie rośnie, liczba ofiar śmiertelnych gwałtownie rośnie, a ich gospodarki – spójrzmy prawdzie w oczy, widzicie, co się stanie – legły w gruzach”. Ja gwarantuję wielki powrót Ameryki i nie będzie żadnych blokad – zapewnił kandydat republikanów.

“Europa nie opanowała pandemii. […] Teraz muszą to wszystko powtórzyć. Co oni do diabła robią? Chyba tam pojadę i im to wytłumaczę” – podsumował prezydent Donald Trump.

