Bentley na minuty, czyli 550 KM w CarSharingu

W związku z sytuacją spowodowaną przez koronawirusa, największy Polski operator CarSharingu udostępnia samochody w całej Polsce za darmo. Każda osoba, która może i chce pomóc innym dostanie do 70 zł na dobę do wykorzystania na przejazdy. Wystarczy, że nakręci film dokumentujący swoje działania i umieści go w sieci