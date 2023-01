Światowa czołówka graczy komputerowych spotka się w Katowicach

Intel Extreme Masters to jeden z najważniejszych i najbardziej prestiżowych cykli zawodów esportowych (w grach komputerowych) na świecie

Każdy turniej przyciąga dziesiątki tysięcy widzów na miejscu oraz miliony oglądających zmagania elektronicznych atletów poprzez sieć. Wydarzenia te odbywają się na całym świecie, lecz jedną z najważniejszych edycji jest ta, która ma miejsce co roku w Katowicach.

Już w dniach 10-12 lutego 2023 roku, po raz jedenasty, stolica województwa śląskiego będzie gospodarzem Intel Extreme Masters, gdzie na terenie Spodka zmierzą się najlepsi na świecie gracze w „strzelankę” Counter-Strike: Global Offensive oraz w strategię StarCraft II.

Pierwsza edycja IEM w Katowicach w 2013 roku pokazała światu, że esport jest w stanie zgromadzić tłumy zainteresowane oglądaniem rywalizacji w gry wideo. Impreza trafiła do miasta dzięki uporowi przedstawicieli władz lokalnych, zarządu esportowej organizacji ESL oraz reprezentantów sponsora wydarzenia – technologicznej spółki Intel. Żaden z nich jednak nie mógł w tamtej chwili przewidzieć, że impreza w katowickim Spodku okaże się spektakularnym sukcesem i stanie się „wzorcem metra” dla organizowania kolejnych turniejów esportowych na świecie. Zakładano umiarkowane zainteresowanie ze strony widzów i mediów, jednak wypracowana przez lata siła marki Intel Extreme Masters zrobiła swoje – cały świat obiegły zdjęcia kilometrowych kolejek chętnych, którzy chcieli zobaczyć turniej esportowy zorganizowany na światowym poziomie.

Zaledwie rok później, polscy fani dostali ogromny powód do dumy. W finałowym meczu w Counter-Strike’a, zespół Virtus.Pro składający się z polskich zawodników w pięknym stylu pokonał faworyta turnieju, szwedzkie Ninjas in Pyjamas. Zdjęcie Jarosława „pashaBiceps” Jarząbkowskiego wznoszącego w górę puchar stało się jednym z najbardziej ikonicznych obrazów światowego esportu.

W 2015 roku katowicka edycja Intel Extreme Masters rozszerzyła się o IEM Expo – targi gier i nowoczesnych technologii. Podczas trwania turnieju odwiedzający mogli zapoznać się z najnowszymi grami wideo oraz sprzętem komputerowym. Szybko IEM Expo stał się największymi tego typu targami w Polsce – w 2017 roku turniej oraz expo w ciągu dwóch weekendów odwiedziły łącznie ponad 173 tys. osób. Ranga całego wydarzenia jest na tyle duża, że w 2019 roku Intel Extreme Masters odwiedził premier Mateusz Morawiecki.

Esport nieustająco zdobywa coraz większą popularność. Instytut badawczy Newzoo szacuje, że w 2022 roku społeczność fanów wirtualnych zmagań sieciowych osiągnęła 530 milionów osób, a do 2025 do tej grupy może przybyć kolejne 100 milionów entuzjastów. Nic więc dziwnego, że tak dużą grupą odbiorców zainteresowały się wielkie marki, które reklamują swoje produkty. Co zrozumiałe, wśród sponsorów dominują firmy z obszarów technologicznych, ale nie brakuje też producentów napojów i przekąsek. W sponsoring esportowych drużyn i wydarzeń angażują się też marki z segmentu premium, jak producenci luksusowych samochodów. Można zaryzykować stwierdzenie, że pod tym kątem esport w niczym nie odbiega od innych, bardziej tradycyjnych dyscyplin sportowych. W esporcie znajdują się wielkie pieniądze. Pula nagród w tegorocznej edycji Intel Extreme Masters w Katowicach wynosi 1,5 mln dolarów, która zostanie rozdzielona pomiędzy drużyny Counter-Strike’a i zawodników StarCrafta II (ci ostatni występują indywidualnie). Badania Newzoo pokazują, że w 2021 roku przychody całej branży esportowej wyniosły ponad 1,1 mld dolarów i w kolejnych latach będą one rosły.

Intel Extreme Masters w Katowicach to najdłużej rozgrywany turniej w tym samym miejscu w historii esportu. Wygrać w tym właśnie miejscu jest marzeniem wielu zawodników. Duża w tym zasługa żywiołowej publiczności, która głośno dopinguje swoich faworytów i buduje atmosferę prawdziwego święta. Po raz kolejny można też spodziewać się tłumów chętnych do udziału w wydarzeniu. Ze względów obostrzeń pandemicznych, dwa lata temu turniej odbył się bez udziału publiczności, a w zeszłym roku nie było IEM Expo. W 2023 roku Intel Extreme Masters w Katowicach powraca z pełną mocą i znów można spodziewać się rekordowych tłumów.

Czytaj też: CD Projekt ma wstępną ugodę w USA

Mat.Pras./KG