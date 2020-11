14 mln euro dla astronomów, w planach nowy teleskop w Chile

Blisko 14 mln euro otrzymają Polacy na budowę nowego teleskopu w Chile oraz badania astronomiczne w ramach grantu Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) Synergy. Jest to jedna z największych dotacji naukowych na świecie i pierwsza tego typu w Polsce - poinformowała Polska Akademia Nauk

Środki otrzyma zespół prof. Grzegorza Pietrzyńskiego z Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika (CAMK) PAN. Głównym naukowym celem grantu jest dokonanie bardzo dokładnych pomiarów odległości na bardzo różnych skalach od okolic Słońca do bardzo odległych zakątków wszechświata. W tym celu za pieniądze z grantu ERC Synergy powstanie nowy teleskop w polskim Obserwatorium Cerro Armazones w północnym Chile - wynika z informacji przekazanych przez Polską Akademię Nauk.

Realizacja grantu i badań w jego ramach potrwa 6 lat. Ale - jak podkreśla prof. Pietrzyński - wybudowany teleskop o średnicy zwierciadła 2,5 m oraz kamera pozwalająca na obserwacje w dziedzinie promieniowania podczerwonego, będą mogły być z powodzeniem wykorzystywane także później na potrzeby innych badań.

To doskonała inwestycja na wiele dekad. Chile to najlepsze miejsce do prowadzenia obserwacji astronomicznych na Ziemi! Również tam budowany jest właśnie największy teleskop świata - przypomniał naukowiec.

Nasze prace utrudnia pandemia koronawirusa. Polskie obserwatorium w Chile jest od pół roku zamknięte. Liczę jednak, że projekt w ramach nowo otrzymanego grantu rozpocznie się bez opóźnień - jego początek zaplanowaliśmy na listopad przyszłego roku - dodał naukowiec.