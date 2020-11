Wiceminister nauki podał się do dymisji. Będzie pomagał chorym na COVID-19

Wiceminister nauki prof. Wojciech Maksymowicz podał się do dymisji. Jak poinformował, wraca do swego zawodu - lekarza, będzie pracował m.in. na oddziale covidowym Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie. Zaapelował, by w jego ślady poszli inni, którzy nie pracują obecnie w zawodzie.

O swej dymisji Wojciech Maksymowicz poinformował na czwartkowej konferencji prasowej w Sejmie. „Złożyłem dziś rezygnacji z pełnionej przeze mnie funkcji wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego. Przez ostatni czas starałem się swoim doświadczeniem i wiedzą służyć Polsce w najlepszy możliwy sposób” - oświadczył.

Podkreślił, że „wiele rzeczy udało się usprawnić”, część projektów jest jeszcze w trakcie realizacji. W tym kontekście wymienił projekt ustawy o biobankach i danych medycznych dla potrzeb nauki, rozporządzenie o nauczaniu lepszego kontaktu lekarza z pacjentem. „Organizowałem prace naukowców nad polskimi metodami walki z koronawirusem, koordynowałem funkcjonowanie uczelni, tak aby studenci i nauczyciele akademiccy byli jak najbardziej bezpieczni w dobie pandemii” - przypomniał były już wiceminister.

Podkreślał jednak przy tym, że przede wszystkim jest lekarzem, a dopiero potem politykiem. „Ojczyzna jest obecnie w potrzebie, najbardziej potrzebuje teraz lekarzy i pielęgniarek, dlatego też wracam do operowania chorych z nowotworami mózgu, pacjentów z kliniki +Budzik+, jak również przystępuję do pracy w oddziale covidowym szpitala uniwersyteckiego w Olsztynie” - poinformował Maksymowicz.

Zaapelował jednocześnie do innych lekarzy, a także pielęgniarek i położnych, ratowników medycznych, którzy - jak powiedział - przez ostatni czas nie pracowali w systemie opieki zdrowotnej, aby podobnie jak on powrócili do szpitali. „Mam wielką nadzieję, że razem uda nam się jak najszybciej pokonać koronawirusa” - zaznaczył prof. Maksymowicz.

Wojciech Maksymowicz, neurochirurg, profesor nauk medycznych funkcję wiceministra nauki pełnił od lipca zeszłego roku. W latach 1997-1999 był ministrem zdrowia w rządzie Jerzego Buzka.

Wcześniej w latach 1992–1995 pracował w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie, następnie w Centrum Naukowym Medycyny Kolejowej w Warszawie. Zasiadał w prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. Do 2007 r. pracował w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie.

W latach 2007-2016 r. sprawował funkcję dziekana Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Kierownik Katedry Neurologii i Neurochirurgii. W latach 2016-2019 był prorektorem ds. Collegium Medicum UWM. Były członek zespołu doradczego do spraw monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki. Jest również członkiem Rady Agencji Badań Medycznych i posłem na Sejm obecnej kadencji; zasiada w klubie PiS.

PAP/kp