18 467 nowych zakażeń koronawirusem, najmniej od 2 listopada

Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 18 467 osób, jest to najmniej od 2 listopada; zmarło 330 osób – podało w niedzielę Ministerstwo Zdrowia. Najwięcej zakażeń odnotowano na Mazowszu i w Wielkopolsce

Do tej pory o największej liczbie wykrytych przypadków SARS-CoV-2 poinformowano 7 listopada – było to 27 tys. 875. W sobotę stwierdzono 24 213 zachorowań, a w piątek 22 464. Dane podane w niedzielę - 18 467 - są najniższe od 2 listopada, kiedy to koronawirusa potwierdzono u 15 578 osób.

Według niedzielnych statystyk, najwięcej nowych zakażeń odnotowano na Mazowszu - 2607 i w Wielkopolsce - 2070.

Poniżej 2 tys. przypadków zanotowano w województwach: śląskim (1611), lubelskim (1511), małopolskim (1444), pomorskim (1139), łódzkim (1136), dolnośląskim (1005), kujawsko-pomorskim (1000), zachodniopomorskim (960), warmińsko-mazurskim (890), podlaskim (865), podkarpackim (703), lubuskim (572), opolskim (563), świętokrzyskim (391).

Jednocześnie resort poinformował, że ze względu na usunięcie przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie 611 przypadków zakażeń, zostały one odjęte ze statystyk województwa i kraju.

Z powodu COVID-19 zmarły 74 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 256 osób. Łącznie to 330 ofiar śmiertelnych.

Najwyższą liczbę zgonów zaraportowano w czwartek - zmarło wówczas 637 osób. W sobotę zmarły 574 osoby, w piątek 626 osób.

Od początku epidemii potwierdzono zakażenie u 861 331 osób. 13 618 chorych zmarło.

PAP/KG