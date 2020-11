Płock, WSzZ przejmie szpital tymczasowy Orlenu 1 grudnia

Wojewódzki Szpital Zespolony (WSzZ) w Płocku przejmie wybudowany w tym mieście przez PKN Orlen szpital tymczasowy 1 grudnia, ale nie oznacza to, że placówka przyjmie wtedy pierwszych pacjentów. Będzie to możliwe po dwóch, trzech dniach, gdy przygotowane zostanie jej funkcjonowanie

Jak zapewnił Kwiatkowski, do uruchomienia tymczasowej placówki „kadra na pierwszych 48 łóżek jest już zabezpieczona”. Przyznał zarazem, iż do pracy w szpitalu tymczasowy nadal poszukiwani są lekarze anestezjolodzy. Podkreślił przy tym, że działalność tymczasowej placówki, zwłaszcza w pierwszych dniach po jej przejęciu, będzie wspierał WSzZ – np. funkcję izby przyjęć pełnił będzie Szpitalny Oddział Ratunkowy, a jeżeli będzie potrzeba, szpital wojewódzki przejmie również opiekę anestezjologiczną.

W dalszym ciągu poszukujemy lekarzy anestezjologów do szpitala tymczasowego, bo nie będzie uruchomione tam żadne łóżko anestezjologiczne, ale to nie znaczy, że my w szpitalu wojewódzkim nie będziemy zabezpieczać takich potrzeb. Jeżeli będzie taka potrzeba, będzie to zabezpieczone w szpitalu wojewódzkim, a jeżeli będzie duża potrzeba zrobimy tam oddział intensywnej terapii – powiedział dyrektor płockiego WSzZ.