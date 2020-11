195 mld zł zysku EBITDA w 10 lat. Orlen prezentuje strategię 2030

Na realizację tych działań Orlen wyda łącznie ok. 140 mld zł do 2030 roku, co wygeneruje łącznie 195 mld zł zysku EBITDA w ciągu następnych 10 lat. Aż połowę z tego firma przeznaczy na zupełnie nowy biznes

Dzięki tej strategii Orlen stanie się biznesowym liderem zrównoważonej transformacji w Europie Środkowej - zapowiedział Daniel Obajtek, prezes PKN ORLEN.

Orlen w poniedziałek zaprezentował strategię rozwoju firmy „Orlen 2030”. Nowy Orlen musi być zdecydowanie bardziej innowacyjny i pro-środowiskowy. Kierunki wytycza strategia Orlenu 2030. Budujemy koncern w oparciu o trzy filary: maksymalizacja wyników w obecnych segmentach biznesowych, rozwój projektów strategicznych, inwestowanie w przyszłość z uwzględnieniem nowych technologii i modeli biznesowych.

Strategia Orlenu 2030 to ponad 140 mld zł inwestycji. Ok. 40 proc. przeznaczymy na te obszary, w których jesteśmy dziś najsilniejsi, czyli segment rafinerii, petrochemii, wydobycia, detalu, paliwowego i dystrybucji energii i gazu. OK. 50 proc. przeznaczymy na zbudowanie nowych, perspektywicznych gałęzi biznesu. Kluczem są odnawialne źródła energii oraz nowoczesna, nisko emisyjna petrochemia. To ona w kolejnych dekadach będzie niezwykle istotnym źródłem przychodu z przerobu ropy – podkreślił Daniel Obajtek, prezes PKN ORLEN.

Na realizację tych działań firma wyda łącznie ok. 140 mld zł do 2030 roku, co - jak zapowiedział prezes Obajtek, wygeneruje łącznie 195 mld zł zysku EBITDA w ciągu następnych 10 lat.

Sektor paliwowo energetyczny jeszcze nigdy w historii nie stał przed tyloma wyzwaniami, ale traktujemy je jako wielką szansę rozwojową dla grupy Orlen - ocenił Daniel Obajtek. Jak zapowiedział, Trendy, które napędzają transformację energetyczną, to przede wszystkim nowe technologie. Zmiany oczekiwań klientów wymagają od nas dostarczenia coraz bardziej efektywnych, proekologicznych rozwiązań. Wzrost świadomości społecznej oznacza z kolei konieczność redukcji oddziaływania na środowisko i nasze otoczenie. Od transformacji ekologicznej nie ma odwrotu. PKN Orlen ma siłę, kompetencję i duże doświadczenie, aby być jej liderem. Obecnie działamy w trudnym i niestabilnym otoczeniu, ale mamy solidne fundamenty finansowe. - powiedział prezes PKN ORLEN. - Konsekwentnie realizujemy nasze cele strategiczne.

Jak ocenił, Orlen prowadzi inwestycje rozwojowe oraz podjął szereg działań, które przygotowują Grupę Orlen do otaczających nas zmian.

Tu wskazał m.in przejęcie Grupy Energa oraz w szybki, efektywny sposób pozyskanie znaczącego pakietu nisko i zero emisyjnych aktywów energetycznych.

Zyskaliśmy dostęp do rozbudowanej sieci dystrybucyjnej i dużej liczby klientów indywidualnych. Uruchomiliśmy i z determinacją prowadzimy proces przejęcia kontroli kapitałowej nad Grupą Lotos. Uzyskaliśmy zgody Komisji Europejskiej i jesteśmy zaawansowani w realizacji środków zaradczych. Rozpoczęliśmy proces akwizycji PGNiG. Jesteśmy na zaawansowanym etapie przygotowań do naszego największego projektu budowy morskich farm wiatrowych. Dynamicznie rozwijamy segment detaliczny. Szukamy też nowych rozwiązań, które umocnią pozycję Orlenu jako lidera w tym obszarze. Kluczem do sukcesu jest przejęcie grupy RUCH, co pozwoli na rozwój detalu poza stacjami paliw oraz zoptymalizuje koszty logistyki, jak również rozszerzy ofertę produktów i usług dla naszych klientów. Przejmujemy spółkę OTP, największego przewoźnika drogowego paliw płynnych w Polsce, co pozwoli na zoptymalizowanie łańcucha dostaw paliw do naszych stacji.

Jak podano, dalszy rozwój Orlenu będzie opierał się na wzmocnieniu dotychczasowych obszarów działalności i rozwoju nowych, perspektywicznych biznesów.

Po pierwsze stawiamy na maksymalizację wyników dotychczasowych obszarach działalności. Modyfikujemy portfel wydobywczy. Zwiększamy efektywność aktywów rafineryjno-petrochemicznych. Inwestujemy w niskoemisyjną energetykę. Poszerzamy ofertę detaliczną. Po drugie wchodzimy w nowe, perspektywiczne obszary. Znacząco zwiększamy inwestowanie w odnawialne źródła energii, paliwa alternatywne, recykling, rozbudowujemy instalację biokomponentów i wodoru - powiedział prezes PKN ORLEN. - Stawiamy także na nowe formaty usług dla klienta indywidualnego. Orlen 2030 to firma, która z wyprzedzeniem identyfikuje i odpowiada na potrzeby klientów. Wszystkie inwestycje i fuzje pozwolą na zwiększenie portfela klientów. To klienci są w centrum naszego biznesu i mamy potencjał alby spełnić ich oczekiwania. Działamy wielotorowo i jesteśmy przekonani, że to zapewni nam sukces - dodał.

Jak ocenił Daniel Obajtek, Orlen przygotowuje się do zmian, zwłaszcza, ze w dłuższej perspektywie przerób ropy naftowej na potrzeby paliw transportowych będzie tracił na znaczeniu. Dlatego musi maksymalizować zyski i rozwijać najsilniejsze segmenty koncernu. To one mają napędzać transformację i budować nowe obszary działalności.

Jako strategiczny segment wskazano również detal poza paliwowy. To w tych strategiach firma chce budować dalszy wzrost i oprzeć na nich strategię zero emisyjności do 2050 roku.

Ok. 10 proc. firma przeznaczy na inwestycje w przyszłość, czyli nową mobilność, wodór, recykling, badania i rozwój oraz cyfryzacja. To ma być baza do dalszego wzrostu i rozwoju.

Dzięki tej strategii Orlen stanie się biznesowym liderem zrównoważonej transformacji w Europie Środkowej - podsumował Daniel Obajtek, prezes PKN ORLEN.

Sumując, z tych estymowanych 140 mld zł planowanych nakładów inwestycyjnych do 2030 roku, około 40 proc. przeznaczone zostanie na te obszary, w których grupa już dziś jest najsilniejsza (rafineria, wydobycie, detal, dystrybucja energii i gazu), 50 proc. na nowe, perspektywiczne gałęzie biznesu (OZE i nowoczesna, niskoemisyjna petrochemia, a także detal pozapaliwowy), a 10 proc. na inwestycje w przyszłość, które mają stanowić bazę do dalszego wzrostu i rozwoju.

Marża pozapaliwowa wzrośnie o 50 proc. do 2030 roku

Już w 2021 roku uruchomimy w Polsce sieć punktów sprzedaży detalicznej poza stacjami paliw, a marża pozapaliwowa wzrośnie o 50 proc. do 2030 roku - powiedziała Patrycja Klarecka, członek zarządu PKN Orlen ds. sprzedaży detalicznej.

3 proc. na B+R, czyli 3 mld zł do 2030 roku

Na badania i rozwój planujemy docelowo przeznaczać 3 proc. nakładów inwestycyjnych, co przekłada się na ok. 3 mld zł do 2030 roku - powiedział Armen Artwich, członek zarządu ds. korporacyjnych.

