Universal kupił prawa do piosenek Boba Dylana za dziewięciocyfrową sumę

Wydawnictwo Universal Music Group kupiło prawa autorskie do całego archiwalnego katalogu ponad 600 piosenek Boba Dylana, od wielkich klasyków, takich jak „Like a Rolling Stone” z 1965 r., po tegoroczny 17-minutowy „Murder Most Foul”, informuje agencja Reuters.

Umowa jest najważniejszą umową wydawniczą w tym stuleciu i jedną z najważniejszych w historii - czytamy w komunikacie prasowym UMG, cytowanym przez agencję Reuters.

Dziewięciocyfrowa suma transakcji?

UMG odmówił podania wartości transakcji, ale prawdopodobnie zwiększyło to konto artysty, o wiele milionów dolarów. Financial Times podał, że może to być dziewięć cyfr. Nieoficjalnie wymienia się sumę 300 mln dolarów.

Rzecznik Universal powiedział Reuterowi, że „nie można omawiać konkretnych warunków umowy”.

79-letni Dylan wyłonił się ze sceny folkowej w Greenwich Village na początku lat 60., aby stać się potem jednym z najbardziej uznanych i wpływowych artystów ery rocka.

Jego najnowszy album „Rough and Rowdy Ways”, wydany w tym roku, był komercyjnym sukcesem.

Magazyn Rolling Stone napisał w swojej recenzji: „Dylan bada teren, do którego nikt wcześniej nie dotarł, on po prostu idzie w przyszłość”.

Jako pierwszy autor tekstów, który zdobył Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury, grał także około 100 koncertów rocznie na swojej „Never Ending Tour”, dopóki pandemia koronawirusa nie zmusiła go do odwołania harmonogramu.

W ostatnich latach wyprodukował także własną whisky, nazwaną „Heaven’s Door” od jednej z jego najbardziej znanych piosenek. 600 piosenek podczas 60-letniej kariery, 125 mln płyt Prawa autorskie do piosenek z jego 60-letniej kariery obejmują takie utwory jak „Blowin ‘In The Wind”, „The Times They Are A-Changin” i „Tangled Up In Blue”, a także „Make You Feel My Love”, co było wielkim hitem dla Adele i „Things Have Changed”, za które zdobył Oscara.

Przewodniczący UMG, Sir Lucian Grainge, powiedział, że Dylan „zgromadził zbiór prac, na który składają się jedne z najwspanialszych i najpopularniejszych piosenek, jakie kiedykolwiek znał świat”.

Genialne i wzruszające, inspirujące i piękne, wnikliwe i prowokujące, jego piosenki są ponadczasowe - niezależnie od tego, czy zostały napisane ponad pół wieku temu czy wczoraj - powiedział Grainge w komunikacie prasowym.

Sprzedał ponad 125 milionów płyt na całym świecie.

reuters.com/gr