PKB per capita w '19 w Polsce wyniosło 73 proc. średniej UE

PKB per capita w 2019 roku w Polsce stanowiło 73 proc. średniej w UE wobec 71 proc. w 2018 roku - podał we wtorek Eurostat

Wartość PKB per capita w Polsce według GUS wyniosła 59 229 zł. Według danych Banku Światowego wartość PKB per capital w Polsce liczona w dolarach międzynarodowych wyniosła 34 218, w porównaniu do Chin (16 785), Słowenii (40 657), Izraela (42 194), Czech (42 576), Japonii (43 236), Niemiec (56 052), USA (65 281) czy Szwajcarii (70 989).

W Luksemburgu PKB per capita stanowiło 260 proc. średniej w UE.

Najbiedniejsza była Bułgaria, której PKB per capita wynosił 53 proc. średniej w UE.

PAP/mt

