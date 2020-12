Włochy, 846 zgonów, ponad 14 tysięcy nowych zakażeń

846 osób zmarło minionej doby we Włoszech na Covid-19, potwierdzono 14 844 nowe zakażenia koronawirusem - to dane z wtorkowego biuletynu resortu zdrowia tego kraju. To znaczny wzrost zgonów w porównaniu z poprzednimi dniami

Wykonano 162 tysiące testów i około 9 procent tych badań na obecność koronawirusa dało wynik pozytywny.

Łączny bilans zmarłych we Włoszech od początku pandemii wynosi 65 857 i jest najwyższy w Europie. Koronawirusa potwierdzono dotychczas u ponad 1,8 miliona osób, z których wyzdrowiało około 1,1 miliona.

Obecnie aktywnie zakażonych jest co najmniej 667 tysięcy osób. Na oddziałach intensywnej terapii przebywa 3003 najciężej chorych na Covid-19; o 92 mniej niż dzień wcześniej. Liczba wszystkich hospitalizowanych spadła o ponad 400 do 27,7 tys.

W Wenecji Euganejskiej zanotowano najwyższą od początku pandemii dobową liczbę zgonów na Covid-19; było ich 165. Jest tam też ponad 3300 następnych zakażeń, najwięcej w kraju.

Szef władz tego regionu Luca Zaia określił sytuację w tamtejszych szpitalach jako ciężką. Przebywa w nich ponad 3300 chorych, w tym 350 na intensywnej terapii. To tak, jakby siedem lokalnych szpitali było przeznaczonych tylko dla chorych na Covid-19 - stwierdził.

Stabilna jest sytuacja w stołecznym Lacjum, gdzie zanotowano ponad 1100 nowych zakażeń, prawie 600 w Rzymie.

PAP/mt