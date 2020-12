Prezes Polregio: w Kuj.-Pom. masowa likwidacja połączeń kolejowych

Prezes Zarządu Polregio Artur Martyniuk, powołując się m.in. na Urząd Transportu Kolejowego, wskazał, że woj. kujawsko-pomorskie jest jedynym, w którym dochodzi do likwidacji połączeń kolejowych na masową skalę. Jego zdaniem odpowiedzialny za to jest Urząd Marszałkowski

W weekend poinformowano, że pociągi Polregio w ramach obowiązującej od niedzieli umowy na wykonanie przewozów kolejowych w województwie kujawsko-pomorskim, w ciągu roku pokonają łącznie 2,2 mln km, czyli o 1,3 mln km mniej niż w poprzednich latach. Roczna umowa pomiędzy Polregio i Urzędem Marszałkowskim w Toruniu została zawarta w sobotę. Jej wartość to 52,2 mln zł.

W środowym oświadczeniu prezes Polregio wskazuje, że Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego próbuje zrzucić winę za cięcia połączeń na przewoźników i w tym celu nie cofa się przed manipulacją, po raz kolejny wprowadzając w błąd mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego oraz opinię publiczną.

Warto przypomnieć opinii publicznej oświadczenia zarządcy infrastruktury (PKPPLK), który wcześniej wytknął liczne błędy w poprzednich publicznych wypowiedziach samego marszałka (Piotra Całbeckiego - PAP) odnośnie stanu infrastruktury kolejowej. Wcześniej według niego, to właśnie był powód ograniczenia liczby połączeń. Kolejną manipulacją jest rzekomy wzrost naszych stawek o 100 proc., ponieważ Urząd porównuje dwie zupełnie różne umowy, czym wprowadza w błąd mieszkańców województwa kujawskopomorskiego. Poprzednia umowa z Województwem Kujawsko-Pomorskim była dla POLREGIO nierentowna. W latach 2015-2020 POLREGIO dopłacało do niej średnio ponad 12 mln zł rocznie, de facto finansując za Urząd Marszałkowski przewozy kolejowe, co należy do obowiązków samorządu - wskazał prezes Martyniuk.