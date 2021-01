Obajtek do opozycji: Państwa argumentacja ws. Polska Press to absurd totalny! [wideo]

„Polska marka kupuje media i państwo protestujecie, jak to w ogóle wygląda na zewnątrz? Francuzi i Niemcy śmieją się z nas do rozpuku, to jest przecież absurd totalny” - mówił prezes PKN Orlen Daniel Obajtek podczas piątkowego posiedzenia połączonych: Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, tłumacząc powody zakupu przez PKN Orlen wydawnictwa Polska Press.

W grudniu ubiegłego roku spółka PKN Orlen podpisała umowę przedwstępną na nabycie 100 proc. akcji wydawnictwa Polska Press. Dzięki temu będzie miała dostęp do 17,4 mln użytkowników portali wydawnictwa, a także czytelników „Dziennika Bałtyckiego”, „Polska The Times” czy „Dziennika Polskiego”.

Iwona Śledzińska-Katarasińska na początku prac komisji stwierdziła, że zakup Orlenu przypomina działania Gazpromu w Rosji.

Nie często się zdarza, by koncern paliwowy-energetyczny kupował sieć gazet i portali internetowych powiązanych z tymi gazetami. Powiedziałabym, że w Polsce to do tej pory się na pewno nie zdarzyło, a jedyny znany przypadek w świecie, to Rosja Władimira Putina, gdzie kupił Gazprom kupił całą sieć mediów. Trudno się wobec tego dziwić, że ten fakt wzbudził ogromne zainteresowanie posłów i trudno się dziwić, że chcielibyśmy uzyskać jakieś bliższe informacje, jak to się stało, dlaczego i po co się stało. Mamy własne przypuszczenia, ale nie tylko własne, bo w październiku pan wicepremier Piotr Gliński publicznie powiedział, ze nic złego by się nie stało, gdyby spółki Skarbu Państwa przejmowały różne medialne firmy, organizacje, tytuły, bo w Polsce jest za mało mediów związanych z rządem. (…) Chodzi o to, aby Polska Presse, czyli poprzedni właściciel sieci gazet i portali internetowych powiązanych z bezpłatnym dodatkiem „Nasz miasto”, żeby ta sieć została związana z rządem. (…) — powiedziała.

W pracach komisji brał również udział wiceminister Jarosław Sellin, który odpowiedział na wystąpienie Śledzińskiej-Katarasińskiej.

Uratowaliśmy Polskę siedmioma z rządu zwycięstwami wyborczymi przed powstaniem zamkniętego sytemu oligarchii polityczno-biznesowo-medialnej, który się już praktycznie domykał, ale nie domknął się dzięki naszym zwycięstwom i dzięki nim mamy (…) w Polsce odbudowę pluralizmu medialnego. Przed rokiem 2015 istniało takie pojęcie jak „mainstreamowe media” i one miały niemal 100 proc. potencjał w Polsce i one właściwie mówi to samo, miały takie same sympatie i antypatie polityczne. Dzisiaj ta sytuacja się zmienia. (…) Nie zgadzam się z tezą, która funkcjonowała prawie przez 30 lat wśród polityków, którzy sympatyzowali i sympatyzują z opcją liberalno-lewicową, że „kapitał nie ma narodowości”. To jest niemądra teza, która już się zweryfikowała wielokrotnie. (…) Mamy mnóstwo dowodów na to, że kapitał ma narodowość

Po tych wystąpieniach głos zabrał prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, który przedstawił posłom strategię Orlenu, która tłumaczy decyzję zakupu wydawnictwa Polska Press.

Z głębokim żalem serca przyjmuję państwa argumentacje, które nie mają nic wspólnego z prawdą, a przede wszystkim nic ze współczesnym biznesem. Bardzo bym prosił nie używać słów „Rosja putinowska”, nie chciałbym w ogóle na takim poziomie dyskutować, bo jesteśmy koncernem europejskim, międzynarodowym, który bardzo mocno się rozwija. Jest postrzegany jako jeden z najbardziej rozwijających się koncernów w Europie Środkowej. To nie jest ocena polityków PiS, ale ocena rynków, analityków, banków inwestycyjnych. (…)

Każdy biznes wymaga transformacji. W Polsce był taki zwyczaj, że tę transformację robił zazwyczaj syndyk masy upadłościowej, ponieważ w tym dużym biznesie (…) nie wzmacniało się firm, były dzikie prywatyzacje. W momencie, kiedy firma nie jest nowoczesna, gdy nie jest wstanie konkurować na rynkach międzynarodowych, to ta firma się cofa. (…) Dziś nie da się robić biznesu tylko i wyłącznie na przerabianiu ropy naftowej i paliwa. Dzisiaj Orlen bardzo mocno inwestuje. Budujemy nowoczesną petrochemię, idziemy w filar energetyczny, ale także bardzo mocno rozwijamy detal. (…) Orlen przeznacza na inwestycje rocznie blisko 9 mld. To są inwestycje, które wzmacniają bezpieczeństwo energetyczne naszego państwa. Orlen jako pierwszy ogłosił neutralność emisyjną, to Orlen wydał miliardy byśmy mogli mieć neutralność emisyjną, to Orlen wydaje miliardy, by obniżyć CO2. (…) Orlen bardzo robi także bardzo duże procesy akwizycyjne, które go bardzo wzmacniają, które budują dodatkowe gałęzie biznesu, bo tak się buduje dzisiaj nowoczesny koncern. To są chociażby przejęcia grupy LOTOS. W tym biznesie byliśmy ogrywani jak dzieci. (…) Porównujecie nasze działania do działań rosyjskich, a wcześniej nawet chęć sprzedaży koncernu, która była na konferencji wręcz wskazana, nie budziła u państwa takiej niechęci. Teraz, gdy Orlen przejmuje LOTOS państwo również w tym zakresie protestujecie. Czy w normalnym kraju są dwa koncerny tego samego właściciela, które osobno kupują chociażby ropę? Jesteśmy rozgrywani jak dzieci. Tak wygląda nowoczesny biznes - trzeba się łączyć, (…) trzeba wszystko optymalizować —tłumaczył Obajtek.

Nigdy w przeciągu historii Orlenu nie było takiej skali inwestycji. W wielu filarach gospodarki nie było w takiej skali przejęć. (…) Rozwijamy wszystkie filary naszego biznesu, również takim filarem jest segment detalu, ale nie tylko w sprzedaży paliwa, bo bardzo mocno rozwija się sprzedaż pozapaliwowa. Dlatego Orlen bardzo mocno rozwija punkty sprzedaży pozapaliwowej w kraju i poza granicą. Dzisiaj stacje Orlenu są oceniane jako jedne z najlepszych w Europie. Do tego była potrzebna akwizycja grupy RUCH, bo to nie tylko kolportaż prasy, ale to jest także sprzedaż detaliczna. Kupiliśmy grupę RUCH, bo to zadanie Orlenu - rozwijanie sprzedaży pozapaliowowej. To nie jest nic związanego z politykierstwem. (…) Myślałem, że za zakup RUCHU to mi państwo podziękujecie, bo tak się składa, że RUCH miał wielkie problemy finansowe, bo RUCH nie płacił prasie za prasę, którą handlował. Tak się składa, że zarówno prasa i prawicowa i lewicowa nie miała płacone. To przez to, że Orlen wszedł w ten biznes i ustabilizował sytuację, dogadaliśmy się z Izbą Wydawców, to od tego momentu wydawcy mają płacone za prasę papierową. Jakieś komisje nie zbierały się wtedy, gdy wydawcy nie mieli płacone, gdy zalegano im z pieniędzmi — mówił prezes.

Czy zadaliście sobie państwo pytanie, co byłoby z prasą, gdyby RUCH upadł? To jest 15 tys. punktów kolportażu prasy. I zakup Polski Press łączy się ze sprzedażą detaliczną. Każda rozsądna firma tej wielkości musi mieć odpowiednie narzędzia by budować pewien portfel klienta. Dziś nie da się klepać przez 40 lat w te same guziki, bo takie zakłady przechodzą do historii. (…) Co będzie z Orlenem, gdy za 15 lat będą alternatywne, zupełnie inne paliwa? Musimy budować wspólny portfel klienta. (…)

Polska marka kupuje media i państwo protestujecie. Jak to w ogóle wygląda na zewnątrz? Francuzi i Niemcy śmieją się z nas do rozpuku, to jest przecież absurd totalny. Mówicie państwo, że w Polsce Presse się martwią, a gdzie byliście, gdy Polska Press zwolniła ok 20 proc. pracowników? Państwo odbieracie nam prawa, przecież ja tego od niemieckiego właściciela nie ukradłem. Niemiecki właściciel ma prawo sprzedać i korzysta ze swojego prawa, a my mając wszelkie analizy biznesowe mamy prawo to kupić. I gdzie tu jest łamanie demokracji? To chyba wy chcecie ją złamać. Czy chcecie mi zabronić jako firmie i zakazać sprzedać niemieckiemu właścicielowi? Jakie w ogóle macie do tego podejście?

Prezes Obajtek odniósł się również do stanowiska Stowarzyszenia Niemieckich Dziennikarzy, który wyrazili swoje zaniepokojenie zakupem przez Orlen wydawnictwa Polska Press.

Niemieckie Stowarzyszenie Dziennikarzy protestuje. Szef tego stowarzyszenia jest politykiem CDU i ten sam polityk w momencie, gdy brytyjski fundusz chciał kupić „Berliner Zeitung” protestował, że to jest łamanie wolności. Czy może być takie rozdwojenie jaźni? Przecież to jest wręcz niepokojące — podkreślił Obajtek.

Orlen informował, że planowany zakup akcji Polska Press wpisuje się w strategiczne plany spółki w zakresie wzmacniania sprzedaży detalicznej, w tym pozapaliwowej. Według firmy poprzez przejęcie Polska Press od niemieckiej Verlagsgruppe Passau Capital Group koncern uzyska m.in. dostęp do 17,4 milionów użytkowników internetu i możliwość pozyskania nowych klientów.

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek powiedział na początku grudnia w PR24, że zakupy grup medialnych są dzisiaj naturalnym narzędziem robienia biznesu, a w przypadku Orlenu pomoże to rozwijać segment pozapaliwowy, w tym sprzedaż detaliczną. Zdaniem Obajtka zakup grupy Polska Press pozwoli lokować w mediach produkty zarówno dla klientów Orlenu (4 mln członków programu lojalnościowego), jak i przejętej niedawno Grupy Energa (3 mln klientów).

Polska Press posiada 20 z 24 wydawanych w Polsce dzienników regionalnych oraz blisko 120 tygodników lokalnych. Portfolio wydawnictwa to także 500 witryn online. Wydawnictwo wydaje również takie tytuły prasowe, jak: „Polska The Times”, „Dziennik Bałtycki”, „Dziennik Polski”, „Express Ilustrowany”, „Echo Dnia” czy „Dziennik Zachodni”.

