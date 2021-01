Ciekawe #FerieBezNudy Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej

LOTTO im. Haliny Konopackiej, której fundatorem jest Totalizator Sportowy, kontynuuje program zajęć skierowany do dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych. Strona www.feriebeznudy.pl jest codziennie aktualizowana o nowe propozycje spędzenia czasu wolnego. Partnerem inicjatywy jest Ministerstwo Edukacji i Nauki

Rozpoczął się drugi tydzień ferii zimowych, które potrwają do 17 stycznia. Wszyscy uczniowie w Polsce nadal mogą korzystać z bezpłatnych i łatwo dostępnych treści przygotowanych przez Fundację LOTTO im. Haliny Konopackiej, której fundatorem jest Totalizator Sportowy. Pomysły na kreatywne i ciekawe spędzenie czasu dostępne są pod adresem www.feriebeznudy.pl.

Niezmiernie cieszy nas udział dzieci i młodzieży w akcji #FerieBezNudy. Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej dołożyła wszelkich starań, by oferowana rozrywka przypadła do gustu grupie docelowej i póki co zyskujemy bardzo pozytywny oddźwięk tych działań – podsumowała pierwszy tydzień akcji Anna Kukla, Prezes Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej.