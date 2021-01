Półnagie zdjęcia radnej na koncie Suskiego! Włamanie na konto posła

Kolejny włam na twitterowe konto polityka Prawa i Sprawiedliwości! Tym razem ofiarą stał się Marek Suski. Na koncie posła zamieszczono kilka wpisów, sugerujących, że polityk jest ofiarą „molestowania seksualnego”, którego miałaby się dopuszczać radna Porozumienia Ewa Szarzyńska. W kolejnym z wpisów zamieszczono zdjęcia półnagiej radnej, które miał otrzymywać Suski. Te same zdjęcia znalazły się na instagramowym koncie radnej. Po niecałej godzinie zostały skasowane

„Jestem zmuszony powstrzymać molestowanie seksualne”

przykładowe fałszywe tweety / autor: Twitter

Zdjęcia, które zamieszczono na profilu Marka Suskiego, przez chwilę były dostępne również na instagramowym koncie Szarzyńskiej. Po niecałej godzinie zostały usunięte.

Tajemnicze wpisy Szarzyńskiej

Z kolei z rana na Facebooku Szarzyńskiej pojawił się wpis o zagadkowej treści.

Bez względu na to co było wczoraj, dziś jest nowy dzień. Niech będzie piękny dla nas wszystkich.

Wpis podobnej treści znalazł się również na Instagramie radnej. Zamieszczono go kilkanaście godzin wcześniej.

Nigdy nie możesz wstydzić się, że chcesz czegoś więcej. Nie ukrywaj tego, że czegoś pragniesz oraz tego, że coś czujesz. Masz prawo doznawać każdej emocji i robić to, co sprawia Ci przyjemność. Na tym właśnie polega życie, by doświadczać go w pełni i z każdej chwili czerpać garściami. Masz prawo odczuwać radość, dlatego rób to co sprawia, że odczuwasz szczęście i spełnienie. Nie trać czasu na robienie rzeczy, których nie cierpisz. Niech każdy twój kolejny dzień dostarczy Ci choć kilka szczęśliwych chwil - czytamy na koncie instagramowym Ewy Szarzyńskiej