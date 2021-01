Jak zakopywać „niewygodne” newsy pod brukiem dobrych chęci

Wykop radykalnie skręca w lewo? - Moderacja faworyzuje lewicowych użytkowników i pozwala im na zwoływanie się do zakopywania lub wykopywania różnych treści. Za takie samo zachowanie prawicowi użytkownicy są banowani za manipulowanie treścią – pisze do nas użytkownik tej platformy

To nie jedyny sygnał, że jedna z popularnych w Polsce platform wymiany linków do ciekawych, wartych zauważenia wiadomości. Wykop.pl teoretycznie tworzą użytkownicy, decydując o miejscu ekspozycji – wpływ na „zakopanie” informacji mają też moderatorzy serwisu.

Siła użytkowników serwisu Wykop.pl jest w pewnym sensie legendarna. Wielokrotnie, kiedy działa się jakaś jawna niesprawiedliwość, wymagająca masowej reakcji, użytkownicy tego serwisu pokazywali swoją siłę. Jednak tę siłę teraz ktoś najwyraźniej próbuje ujarzmić i wpłynąć na serwis tak, by wykorzystać platformę do własnych, politycznych celów.

Wykop.pl to serwis zajmujący się przekazywaniem dalej ciekawych informacji. W praktyce, ten zdobywający ok. 45 mln wizyt miesięcznie serwis stał się masowym, drugim obiegiem informacji, serwisem informacyjnym tworzonym niemal w całości przez jego użytkowników. Każdy internauta może sobie założyć konto lub zalogować się przez Facebooka, a potem dodawać to co uznaje za ciekawe lub śmieszne. Potem pozostali użytkownicy głosują nad tym co powinno trafić na stronę główną lub zostać „zakopane”.

Tak przynajmniej powinno to działać w praktyce. Coraz więcej użytkowników zauważa jednak, że od pewnego czasu zaczynają dominować tam treści lewicowe, prezentowane przez zwolenników opozycji lub jawnie antyrządowe. Jak alarmują użytkownicy, moderacja puszcza wpisy promujące lewicowe poglądy, nawet jeżeli obrażają innych. Linki do mediów prawicowych są natomiast dziwnie często zakopywane. Jeden z czytelników wgospodarce.pl pisze tak:

Moderacja faworyzuje lewicowych użytkowników i pozwala im na zwoływanie się do zakopywania lub wykopywania różnych treści. Za takie samo zachowanie prawicowi użytkownicy są banowani za manipulowanie treścią. Moderacja wykopu przymyka oko na skrajnie lewicowe treści np. odrzucane są liczne zgłoszenia komentarzy w których obraża się Polaków. Jako przykład podam stary komentarz, który był zgłoszony kilkadziesiąt razy przez różnych użytkowników ponieważ w tym komentarzu Polacy zostali nazwani jako „postsowiecka dzicz”. Komentarz nigdy nie został usunięty. Moderowane są jedynie komentarze obrażające inne grupy ale moderacja łagodnie traktuje użytkowników obrażających Polaków

Wspomniany komentarz: https://www.wykop.pl/wpis/31669731/dzis-obchodzimy-rocznice-najistotniejszego-wydarze/

Inny przykład - moderacja przymyka też oko na użytkowników promujących lewicowe organizacje terrorystyczne jak Świetlisty Szlak:

https://www.wykop.pl/ludzie/SwietlistySzlak/

Coraz więcej użytkowników Wykopu zauważa skręt w lewo, pisząc o tym w komentarzach:

Od kiedy wykop się stał taki lewacki? Wchodząc na… - honk2991 - Wykop.pl

Na praktyki Wykopu uwagę coraz częściej zwracają także portale informacyjne.

Ostatnimi czasy wśród prawicowych użytkowników mediów społecznościowych ale wśród samych użytkowników wykopu pojawiły się głosy, że platforma jest jednostronna oraz promuje treści lewicowe. Wielką niewiadomą jest także moderacja. Część użytkowników wykopu zarzuca jej wprost nierzetelne i nierówne traktowanie - czytamy na zyciestolicy.com.pl.

Finanse Wykopu

Wykop od jakiegoś czasu stara się o pieniądze reklamodawców. Mniej więcej od podobnego czasu powyższe problemy zaczęli dostrzegać użytkownicy.

Przychody Wykopu w roku finansowym od kwietnia 2019 do marca ub.r. złożyło się 3,406 mln zł z kraju i 60,7 tys. zł z zagranicy. Zarabiają głównie na emisji reklam i treściach promowanych. 100 proc. udziałów Wykopu ma spółka Appverk należąca do członków jego zarządu Michała Białka i Brechta Bakkera. Jedynym właścicielem stała się na początku ub.r., przejmując 25 proc. udziałów od holenderskiego funduszu inwestycyjnego Garvest

Wykop w sprawozdaniu do KRS nie podał informacji o tym ilu zatrudnia pracowników. Wiadomo że nakłady na wynagrodzenia w zeszłym roku finansowym wynosiły 547,5 tys. zł.

Wsparcie z pomocy publicznej

Wykop korzysta też z pomocy rządowej. Poza dotacjami udzielonymi w ramach tzw. tarcz antycovidowych w oczy rzuca się ta udzielona przez Polski Fundusz Rozwoju na kwotę ponad 189 tys. złotych kalp „pomoc rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19.

Ubiegali się także o grant z NCBiR w celu sfinansowania projektu, którego celem miała być identyfikacja fake newsów. Informacja o tym jest w piśmie przesłanym przez portal wykop do Adama Bodnara - Rzecznika Praw Obywatelskich.

“W ostatnich miesiącach, wspólnie z NASK, zaplanowaliśmy i opisaliśmy projekt, który swoim zakresem wykracza poza portal Wykop.pl i którego celem jest identyfikacja fake news w dowolnym miejscu w Internecie. Projekt zakłada wykorzystanie analizy tekstu, obrazu, video oraz ruchu sieciowego w połączeniu z weryfikacją społecznościową treści (system zgłoszeń Wykop.pl), które w efekcie pozwolą na określenie stopnia prawdopodobieństwa, że dana treść, z którą mamy do czynienia, jest nieprawdziwa. W ramach projektu ubiegamy się o grant z NCBiR (Szybka Ścieżka), aby móc go z powodzeniem sfinansować.

Posiadanie tak dużych zasięgów niesie ze sobą szereg odpowiedzialności, których jesteśmy świadomi i którym staramy się podołać. Aby ustrzec Internautów przed szeregiem fałszywych informacji krążących w Sieci, a które mogłyby okazać się dla nich wysoce niebezpieczne, opublikowaliśmy na łamach serwisu komunikaty, w których zwracamy uwagę na problem rozpowszechniania nieprawdziwych informacji za pomocą Internetu. W komunikatach zachęcamy również, aby wiedzę na temat sytuacji związanej z pandemią wirusa SARS-CoV-2 czerpano ze sprawdzonych, oficjalnych źródeł. Stosowny komunikat wyświetlany jest przy każdej treści dotyczącej pandemii. Warto jednak podkreślić, że działania informacyjne to nie jedyna aktywność podejmowana przez naszą firmę w celu ograniczenia dezinformacji oraz prostowania nieprawdziwych informacji. Warto nadmienić, że znaczna część społeczności skupiona wokół Wykop.pl to bardzo świadomi użytkownicy Internetu, posiadający swój własny sposób komunikacji i szczególną wrażliwość na jakość zawartości serwisu. Dlatego, już od lat, wyposażamy serwis w łatwy w obsłudze, intuicyjny system zgłoszeń. Jest to funkcjonalność, która umożliwia naszym użytkownikom szybką i sprawną komunikację z zespołem moderacyjnym, odpowiadającym za usuwanie z serwisu nieodpowiednich treści, w tym również tych stanowiących informację nieprawdziwą. Biorąc bowiem pod uwagę ilość treści publikowaną przez użytkowników Wykop.pl, takie narzędzie jest niezbędne, aby wspierać pracę nad jakością pojawiających się w serwisie treści” - fragmenty z listu.

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/koronawirus-odpowiedzi-dla-rpo-w-sprawie-pseudoporad-w-sieci Odpowiedź Wykop.pl, 5.05.2020.pdf (rpo.gov.pl)

Fejknewsy i moderator

Biorąc pod uwagę górnolotne zapowiedzi Wykopu dotyczące walki z fejknewsami, a także deklarację „od lat, wyposażamy serwis w łatwy w obsłudze, intuicyjny system zgłoszeń. Jest to funkcjonalność, która umożliwia naszym użytkownikom szybką i sprawną komunikację z zespołem moderacyjnym, odpowiadającym za usuwanie z serwisu nieodpowiednich treści, w tym również tych stanowiących informację nieprawdziwą” – można przyjąć, że intencje platformy są zgodne z zasadami opisanymi w regulaminie serwisu i dobrymi zwyczajami, do których przez lata przywykli wykopowicze. Jednak dobrymi chęciami, jak mówią, wybrukowane jest piekło.

Kiedy rosną kompetencje moderatorów „pilnujących” treści – szczególnie ważna jest jasność, przejrzystość i wyjątkowa precyzja. Przekonują się o tym wszystkie platformy społecznościowe – od Facebooka po Twitcha, podejmując niejednokrotnie drastyczne i niepopularne decyzje moderacyjne. Czy to krok Wykopu.pl w stronę polityki i kolejne miejsce budowania w sieci „nowego, lepszego świata”? Czy też Wykop pozostanie platformą traktującą wszystkich w ten sam sposób, bez względu na polityczne barwy, czy światopoglądowe przekonania? Ocenią użytkownicy, także ci o poglądach prawicowych lub po prostu nielewicowych.