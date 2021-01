Pożyczka Zaratka na zimę

Początek roku to czas, kiedy zwykle planujemy zimowy wypoczynek. W tym roku jest trochę inaczej. Jednak koronawirus nie może nas ograniczać i tylko od naszej pomysłowości zależy, jak wykorzystamy wolny czas. W realizacji naszych planów zimowych pomoże Pożyczka Zaratka (RRSO: 7,23%).

Jak w tym roku zaplanować zimowy wypoczynek? Mimo pandemii koronawirusa w dalszym ciągu możliwości jest wiele – wspólna zabawa przy grach planszowych czy komputerowych, uczestniczenie w różnego rodzaju akcjach organizowanych na portalach społecznościowych czy zwiedzanie pobliskiej okolicy. Tylko nasza pomysłowość może stawiać nam ograniczenia. A jeżeli trzeba będzie zdobyć na to pieniądze, to w Kasie Stefczyka można skorzystać z Pożyczki Zaratka.

To atrakcyjna możliwość wsparcia planów, nie tylko związanych z feriami. Dostępne kwoty pożyczki 1000, 2000, 3000 lub 4000 zł z pewnością pomogą w realizacji każdego z zimowych zamiarów. Zaletą tej pożyczki jest to, że można łatwo samodzielnie obliczyć wysokość miesięcznej raty. Wynosi ona 25 zł za każdy pożyczony 1000 zł. Ponadto, prowizja wynosi 0 zł, a okres spłaty to 48 miesięcy.

Dodatkową korzyścią Pożyczki Zaratka jest szybki czas jej otrzymania. Niepotrzebna jest nawet wizyta w placówce – członkowie Kasy Stefczyka mogą po prostu zadzwonić na infolinię (801 600 100 − koszt połączenia wg taryfy operatora) i tą drogą złożyć wniosek pożyczkowy. W przypadku pozytywnej weryfikacji środki z pożyczki mogą być dostępne na rachunku płatniczym IKS nawet w dniu złożenia wniosku pożyczkowego!

Pożyczka Zaratka dostępna dla Klientów nieposiadających pożyczek lub kredytów w Kasie w okresie co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.

Przykład reprezentatywny z dnia 10.04.2020 r. dla Pożyczki Zaratka: Całkowita kwota kredytu wynosi 1000,00 zł. Zmienna roczna stopa oprocentowania dla całkowitej kwoty kredytu wraz z kredytowanymi kosztami (prowizją 0 zł) wynosi 7%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 7,23%. Czas obowiązywania umowy – 48 miesięcy, 47 miesięcznych rat równych: 23,95 zł oraz ostatnia, 48. rata: 23,87 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 1 149,52 zł, w tym odsetki: 149,52 zł.

