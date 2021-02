PR pokonał Świątek? Afera o… Rolexa

Jeden niepozorny wpis w mediach społecznościowych wywołał burzę wokół najlepszej aktualnie tenisistki z Polski - Igi Świątek. Zwyciężczyni French Open napisała: Jestem podekscytowana - zostałam częścią rodziny ROLEX. To dla mnie ważne, bo uświadamiam sobie, jaką drogę pokonałam. Od bycia dzieckiem oglądającym w telewizji, jak Roger podnosi trofea z zegarkiem na nadgarstku do posiadania własnego - zegarka, nie trofeum (jeszcze?). I się zaczęło…

Na dziewiętnastolatkę wylała się spora fala hejtu. Pojawiło się mnóstwo komentarzy w stylu “powinna mieć więcej pokory”, “sodówka uderzyła do głowy” itd…

Jasne, nie zabrakło też obrońców Świątek, podkreślając prestiż sytuacji i że Polacy powinni się cieszyć mając swojego ambasadora Rolexa. Jednak atak na młodą tenisistkę mocno mnie zniesmaczył.

Rolex to luksus. W tenisie także i prestiż

Domyślam się skąd taka fala hejtu na Świątek. Spore grono osób w Polsce lubi myśleć stereotypowo i małostkowo. Stereotypowo, bo Rolexy kojarzą się nam z drożyzną. Wystarczy zorientować się w cenach, by zobaczyć, że przyzwoitego zegarka tej marki nie kupimy za poniżej tysiąc złotych w aukcjach internetowych. Ceny niektórych sięgają naprawdę kosmicznych sum. Na stronie producenta najtańsze kupimy za około 35 tysięcy złotych. Więc to niby wygląda tak, że Świątek może sobie w końcu pozwolić, choć wygrała “tylko jeden” ważny turniej. Co za tym idzie - uderzyła jej sodówka.

Ale to tak nie działa. I tu wychodzi małostkowość. Te wpisy w większości brzmią, jakby Świątek sama zadzwoniła do Rolexa i spytała: “hej, nie chcecie mnie sponsorować? Wygrałam French Open i mam sporo do zaoferowania, bo jestem jeszcze młoda”. A najlepiej jakby zrezygnowała z propozycji.

Mnóstwo osób nie jest też świadome, jak duży jest prestiż z tej współpracy. Rolex w Tenisie jest od lat 70-tych. Marka od dawna wspiera najbardziej prestiżowe turnieje w świecie tenisa, m.in. Wimbledon, Australian Open, French Open czy US Open. Szwajcarskie przedsiębiorstwo wspiera także najlepszych tenisistów. Roger Federer to od lat jeden z ambasadorów marki, a w końcu to jeden z najwybitniejszych tenisistów w historii. Szwajcarskie zegarki promuje jeszcze mnóstwo innych sportowców: chociażby Caroline Woźniacka.

Rolex inwestuje także w inne dyscypliny. Jego zegarek będzie jedną z nagród Rajdu Daytona, gdzie startował Robert Kubica. Ciekawostką jest też, że z Rolexów chętnie korzystał między innymi Ronald Reagan, a obecnie nosi je aktualny prezydent Stanów Zjednoczonych - Joe Biden.

Swoją drogą, Rolexy to wcale nie są najdroższe zegarki ze Szwajcarii, bo mamy jeszcze chociażby Parmigiani Fleurier, czy Breuget i Audemars Piguet. Tu ceny są już naprawdę kosmiczne, bo niektóre modele kosztują ponad 300 tysięcy złotych.

Trzeba sobie zatem uświadomić, że nie ma przypadku w postawieniu na Świątek. Po prostu został doceniony jej sukces. Dlaczego zatem sami cieszyliśmy się z jej wygranej w French Open, ale gdy inni ją docenią, to robimy tzw. “gównoburzę”?

Porażka PR-u

Myślę że, by zrozumieć sytuację, to trzeba tutaj ze zrozumieniem przeczytać cały wpis. I to tak przynajmniej ze dwa razy. Bo rzeczywiście całość brzmi nieco niezręcznie.

Można mieć wrażenie, że zegarek to jeden z głównych bodźców motywujących 19-latkę do rywalizacji. Oczywiście jest to absurd - sama Świątek nie wygląda na taką osobę, dla której najważniejsze są pieniądze i kontrakty. Ale żyjemy w czasach, gdy każdy rozumie pewne rzeczy po swojemu. Być może trzeba mieć też pod uwagę trudności czasów w jakich żyjemy. W końcu wciąż trwa pandemia, większość branż spotyka się z problemami finansowymi. Jesteśmy bardziej wrażliwi na tych, którzy emanują bogactwem. Więc (może przypadkowo), ale wpis był tylko wodą na młyn hejterom.

Miejmy nadzieję, że to jednostkowa sytuacja i tylko chwilowy kryzys wizerunkowy. Budzi jednak pewien niepokój to jak reagujemy w Internecie na sukcesy innych. Dobrze że sama Iga mówiła w wywiadach iż z mediów społecznościowych rzadko korzysta. Zazwyczaj maksymalnie raz dziennie tam zagląda i to tak do godziny. Więc przynajmniej ominął ją ten wysyp wpisów. Chyba też jest pogodzona, że jeżeli jesteś na szczycie, to znajdą się i hejterzy.

