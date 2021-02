Wysadzili kasyno Trumpa! Zmiecione po potężnej eksplozji! [wideo]

Wysadzenie kasyna Plaza Atlantic City odbyło się przy akompaniamencie braw zgromadzonych widzów. Media informują, że dla lepszego widoku wynajmowano pokoje w okolicznych hotelach. Miejsce określane symbolem luksusu okryło się sławą również jako przykład jednej z nieudanych inwestycji byłego prezydenta USA.

Urzędnicy byli przygotowani na tysiące widzów, którzy chcieli obserwować rozbiórkę 36-piętrowego Trump Plaza, której kulminacyjny moment nastąpił w środę po godz. 9 rano czasu miejscowego (godz. 15 czasu polskiego).

Media informowały, że lokalne hotele z widokiem na budynek oferowały pakiety pobytu dla gości zainteresowanych obserwowaniem upadku wieżowca. Zainteresowani mogli przy podziwianiu implozji liczyć np. na lampkę szampana.

Burmistrz miasta chciał nawet zorganizować aukcję, a jej zwycięzca miał otrzymać prawo naciśnięcia przycisku detonacji, ale obecny właściciel nie wyraził na to zgody.

Szacuje się, że wybudowanie kasyna w 1984 r. pochłonęło ok. 210 mln dol. Z czasem Trump Plaza stało się najmniej dochodowym kasynem w Atlantic City i miało ponad 500 mln dol. długu do początku lat 90., kiedy to ogłosiło upadłość. W 2014 r. kasyno i połączony z nim hotel zostały zamknięte.

onet.pl/kp