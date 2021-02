Zakaz wjazdu elektryków do garaży? Wodą ich nie ugasisz!

Okazuje się, że nie tylko polska infrastruktura punktów ładowania nie jest gotowa na elektryczne samochody. Niedostosowane są także parkingi podziemne i tunele. Chodzi o kwestie przeciwpożarowe. Okazuje się, że pożar „elektryka” w garażu podziemnym lub tunelu może być śmiertelnie niebezpieczny dla całego otoczenia - czytamy na portalu auto-swiat.pl.

Każdy kto widział, choćby na filmie, pożar auta elektrycznego, ten wie, że ugaszenie go jest zadaniem niezwykle karkołomnym. Nie bez powodu po takim pożarze zwykle z takiego pojazdu niewiele zostaje, a asfalt pod nim jest kompletnie stopiony. Tak naprawdę jedynym skutecznym sposobem jest odcięcie od źródła ognia dopływu tlenu.

Niestety, jak alarmuje firma SPIE Building Solutions, systemy przeciwpożarowe w polskich garażach i tunelach nie są przystosowane do pożarów pojazdów aut elektrycznych. Aktualnie stosowane systemy ppoż. na parkingach podziemnych są nieskuteczne w przypadku pożarów pojazdów elektrycznych

-Samochody o napędzie elektrycznym (czy też hybrydowym) jest o wiele trudniej ugasić niż tradycyjne auta z silnikiem spalinowym. Najczęściej do tej pory stosowana na parkingach podziemnych woda z instalacji tryskaczowej jest w tym przypadku nieskuteczna, ponieważ elementy akumulatora podczas spalania produkują nowe, łatwopalne produkty (opary) oraz tlen – wszystko co potrzebne do podtrzymania ognia. Gdy już nastąpi pożar nawet jednego ogniwa, występuje reakcja łańcuchowa, której zatrzymanie jest bardzo trudne i praktycznie niemożliwe do opanowania samą wodą - Michał Brzeziński, kierownik w dziale Fire Protection – SPIE Building Solutions.