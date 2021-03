Tarcza 2.0: najwięcej otrzymały restauracje i hotele

Restauracje i gastronomia, hotele i obiekty zakwaterowania oraz sklepy prowadzące sprzedaż detaliczną odzieży otrzymały najwyższe subwencje w tamach Tarczy 2.0 PFR - wynika z informacji przedstawionej przez Pawła Borysa, prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju.

Wypłaty w ramach Tarczy Finansowej 2.0 na rzecz mikrofirm oraz małych i średnich przedsiębiorstw wyniosły łącznie 6,8 mld zł.

Blisko 13 tys. restauracji i placówek gastronomicznych otrzymało w sumie ponad 2 mld zł, a ponad 2,8 tys. hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania dostało otrzymało 1,225 mld zł.

Działalność polegająca na sprzedaży detalicznej odzieży w wyspecjalizowanych sklepach otrzymała 475 mln zł. Z pomocy skorzystało prawie 4,9 tys. takich sklepów.

Z Tarczy PFR 2.0 skorzystały w sumie 46 tys. 242 firmy, czyli 5 proc. polskich przedsiębiorstw – powiedział Paweł Borys.

Tarczą Finansową 2. 0 objęto ok. 5 proc. przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych pandemią zatrudniających ok. 5 proc. zatrudnionych ogółem. Dzięki wsparciu ochroną objęto 352 tys. pracowników.

Jak powiedział Paweł Borys przedsiębiorcy dzięki subwencjom z Tarczy Finansowej 2.0 mogli zbudować sobie kilkumiesięczny bufor pozwalający zapewnić firmie płynność finansową.

Średnia kwota subwencji dla mikrofirm to 81 tys. zł, średnia kwota subwencji dla małych i średnich przedsiębiorstw to 530 tys. zł.

Polski Fundusz Rozwoju spodziewa się zatwierdzenia w tym tygodniu przez Komisję Europejską możliwości udzielania pożyczek płynnościowych z tarczy finansowej dla dużych firm 2.0 – powiedział Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Wsparcie dla dużych firm w ramach tarczy finansowej ma wynieść do 20 mld zł.

Umorzenia subwencji udzielonych w ramach tarczy finansowej wyniosą ok. 65-70 proc. w przypadku mikrofirm i ok. 50-55 proc. w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw - poweidział Paweł Borys.

Jak poinformował w przypadku mikroprzedsiębiorstw, gdzie 25 proc. jest umorzone, jeśli firma kontynuuje działalność, 50 proc. zależy od utrzymania zatrudnienia, zakładamy, że te kwoty będą umorzenia będą na wysokim poziomie, że one będą sięgały 65-70 proc.To znaczy, że zdecydowana większość mikroprzedsiębiorstw objętych tarczą utrzymała zatrudnienie w okresie otrzymywania subwencji.

Ponieważ jednak gospodarka w tym okresie w zdecydowanej części radzi sobie dobrze. tzn. prawie 95 proc. sektorów powróciło do aktywności gospodarczej w skali sprzed pandemii, mamy wręcz rekordowe wyniki w przemyśle, zakładamy, że małe i średnie przedsiębiorstwa w dużej mierze nie będą miały strat za te 12 miesięcy, stąd te średnie kwoty umorzenia będą mniejsze, one będą bardziej zbliżone do 50-55 proc. - powiedział Paweł Borys.

CZYTAJ TEŻ: Dynamiczy wzrost produkcji przemysłowej! Eksport impulsem do zwyżki!

Tarcza Finansowa 2.0. WIDEO: